Больше тысячи зараженных

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге и Ленобласти за последние сутки зафиксировано более 1 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Число зараженных пополнили 923 жителя Северной столицы и 139 человек из Ленинградской области.

Это достаточно внушительные показатели, которые позволяют говорить о скачке заболеваемости. При этом за сутки выздоровело 526 человек – 449 в Петербурге и 77 в Ленобласти. Что касается показателей по всей России, то за прошедшие сутки covid-19 был обнаружен у 18257 человек.

Трудно сказать, когда будет пройден пик заболеваемости. Специалисты здесь расходятся во мнении. Кто-то утверждает, что статистика начнет снижаться в середине ноябре. Другие полагают, что это произойдет в декабре. Третьи более осторожны в своих прогнозах.