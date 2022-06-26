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Питерец.ру » Происшествия » В Лемболовском озере утонул подросток на глазах у семьи

В Лемболовском озере утонул подросток на глазах у семьи

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31
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
В Лемболовском озере, во Всеволожском районе Ленобласти на глазах у семьи утонул семиклассник

Вчера вечером около 18 часов в экстренные службы Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в Лемболовском озере возле поселка Васкелово утонул 13-летний подросток. По предварительным данным известно, что на пляже были его отец, мать, тетя, дядя и две их дочки. Родственники мальчика рассказали, что плавать он не умел, поэтому зашел в воду по пояс. Его двоюродная 12-летняя сестра пошла за ним, а затем поплыла. Обернувшись, брата не увидела и закричала.

Ближе всех был 32-летний отец девочки. Он нырнул за племянником и стал выталкивать в сторону берега, к ним подплыла 12-летняя девочка. Позже она и взрослые объяснят полицейским, что мальчик в панике схватил ее за волосы - оба стали уходить под воду, а мужчина как мог пытался их обоих вытащить на мелкое место.

"Когда я почувствовала под ногами дно и посмотрела назад, то его не увидела", - расскажет девочка полицейским. Ее отец продолжал нырять, и звал других на помощь. В это время в озеро уже прыгнули все родственники и несколько мужчин, которые были на берегу. Они ныряли пока хватило сил примерно в том месте, где скрылся под водой мальчик, но найти его не смогли. По предварительным данным, в этом месте дно резко углубляется. Опрошенные взрослые рассказали, что ребенок ушел под воду за секунды.

На место прибыли спасатели ПСО Шлиссельбург и полиция. Тело подростка было найдено, поднято на берег через несколько часов. Обстоятельства гибели выясняет районный отдел Следственного комитета по Ленобласти.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район утопленник
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