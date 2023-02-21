Спасатели обыскивают филиппинский вулкан после обнаружения обломков пропавшего самолета Cessna

Филиппинские власти в понедельник начали поисковую операцию на вершине беспокойного вулкана после обнаружения предполагаемых обломков пропавшего самолета с двумя австралийцами, филиппинским пилотом и членом экипажа.

Шестиместный самолет Cessna 340 направлялся в столицу Манилу, когда в субботу он потерял связь с авиадиспетчерской службой после вылета из международного аэропорта Бикол в провинции Албай, сообщило Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP).

Два австралийца — Саймон Чипперфилд и Карти Сантанам — были техническими консультантами, работающими в Energy Development Corp., геотермальной фирме из Манилы, подтверждается в заявлении компании.

В заявлении компании говорится, что ее группа экстренного реагирования обнаружила обломки на высоте около 6000 футов (1823 метра) недалеко от горы Майон, которая в последний раз извергалась в 2018 году, в воскресенье.

Власти все еще работают над тем, чтобы добраться до обломков и убедиться, что они принадлежат пропавшему самолету, сообщил в понедельник государственному телеканалу PTV представитель CAAP Эрик Аполонио.

«У нас есть только аэрофотоснимки — снимки с беспилотника, — но мы не можем подтвердить, что это тот самый самолет. Нашим следователям необходимо увидеть фактическое место крушения на земле», — сказал Аполлонио. «Сначала нам нужно найти самолет, прежде чем мы сможем определить, что стало причиной крушения».

По его словам, обломки находятся недалеко от «постоянно опасного места» и определенной «запретной для полетов зоны» вокруг вулкана, и спасательные команды получили разрешение от Филиппинского института вулканологии и сейсмологии начать поисковые операции с высокой степенью риска. Сильный дождь и опасность оползней усложнили поиски.

По данным государственного филиппинского информационного агентства, более 200 человек вместе с 34 транспортными средствами, 11 беспилотниками и четырьмя собаками K9 были задействованы в совместной поисково-спасательной операции, чтобы добраться до самолета в отдаленном вулкане.