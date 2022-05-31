Почему так опасно летать в Непале?

Потеря самолета с 22 людьми в Непале высветила опасность авиаперелетов в стране, которую часто называют одним из самых опасных мест в мире для полетов.

Согласно базе данных Aviation Safety Network, когда самолет Tara Air врезался в гималайские горы на высоте около 14 500 футов в воскресенье, это была 19-я авиакатастрофа в Непале за 10 лет и 10-я с летальным исходом за тот же период.

В то время как следователи все еще выясняют, что именно произошло — черный ящик был обнаружен во вторник, сообщили CNN представители аэропорта — эксперты говорят, что такие условия, как непостоянные погодные условия, плохая видимость и гористая местность, способствуют репутации Непала как заведомо опасного места для летать.

В частности, считается, что в этом случае плохая погода сыграла свою роль, сказал CNN Бинод Б.К., представитель министерства внутренних дел Непала. Прогноз погоды для Покхары в то время, по данным Департамента гидрологии и метеорологии Непала, был «в целом облачным с кратковременными грозовыми ливнями».

Самолет Tara Air вылетел в воскресенье утром из города Покхара в центральном Непале и находился примерно на полпути к популярному туристическому направлению Джомсом, когда он потерял связь с авиадиспетчерской службой, сообщило управление гражданской авиации Непала.

Плохая погода, плохая видимость и потеря дневного света препятствовали первоначальной поисково-спасательной операции непальских военных, но вертолеты, отправленные над гористой местностью, в понедельник помогли найти обломки предполагаемого места крушения, и были найдены первые тела. На фотографиях и видео, опубликованных армией, видны обломки самолета, разбросанные по земле.

Во вторник, несмотря на продолжающуюся непогоду, спасатели объявили, что все тела извлечены.