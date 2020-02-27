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Питерец.ру » Общество » Команда «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге провела акцию «В армию на денек»

Команда «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге провела акцию «В армию на денек»

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18
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
Команда «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге провела акцию «В армию на денек»

Команда «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге провела для школьников Фрунзенского района города экскурсию на Ленинградскую военно-морскую базу в Кронштадте. В мероприятии приняло участие более 40 человек.

В ходе экскурсии школьники и активисты посетили корабль-музей «Беспокойный». По данным молодых активистов из открытых источников этот корабль был заложен 8 апреля 1987 года. Спуск на воду состоялся 9 июня 1990 года. Он принимал участие в военных учениях, а также был участником боевых походов. Длина корабля составляет 156 метров, на нем установлены оружия различного вида.

Еще одной точкой для школьной экскурсии стал учебный корабль «Смольный». Это учебный корабль 1-го ранга, оснащенный современный оборудованием и боевым вооружением, имеет длину 138 метров.

Во время экскурсии школьники окунулись в военный быт. Они осмотрели каюты экипажа, палубы, оборудование. Побывали даже в рубке капитана.

«Экскурсия была очень интересной и по-своему уникальной. Ведь не каждый день ты можешь побывать на настоящем корабле, окунуться в быт моряков. Ведь наш город имеет выход к морю. Наверно, в каждом из нас заложена тяга к приключениям и морским походам», - рассказал участник команды «Молодежка ОНФ» Елизавета Галунка.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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