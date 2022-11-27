Президент Тайваня Цай Инвэнь подала в отставку с поста лидера правящей партии

Президент Тайваня Цай Инвэнь подала в отставку с поста лидера правящей Демократической прогрессивной партии острова после того, как ее партия понесла тяжелые потери на промежуточных выборах.

Проигрыш ДПП на субботнем голосовании стал тяжелым ударом для Цай, поскольку она пыталась представить выборы — технически местное дело по выбору мэров городов, советников и глав округов — как способ послать сигнал против растущей воинственности Пекина по отношению к острову. .

В последние месяцы Пекин проявлял все большую настойчивость в своих территориальных претензиях к Тайваню, а в августе начал крупномасштабные военные учения вокруг острова в ответ на неоднозначный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Но призыв Цай увязать эти вопросы, по-видимому, мало способствовал успеху ее партии, которая часто уступает оппозиционной партии Гоминьдан (Гоминьдан) в местных бюллетенях.

По сообщению официального Центрального информационного агентства Тайваня, ожидается, что Гоминьдан, который считается более дружественным по отношению к Пекину и выступает за более тесные экономические связи с материковым Китаем, выиграет выборы мэров в 13 округах. Для сравнения, ожидается, что партия Цая выиграет всего пять голосов — на одного меньше, чем на последних местных выборах.

«Мы смиренно принимаем результаты выборов и решение народа Тайваня», — написала Цай в Facebook в субботу вечером.

Она добавила, что уже подала в отставку с поста главы партии, чтобы «полностью выполнять свои обязанности».

Однако Цай останется президентом. Ее президентский срок заканчивается в 2024 году.