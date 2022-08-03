Пелоси говорит, что США «не откажутся» от Тайваня, поскольку Китай планирует военные учения

Во время исторической поездки на Тайвань в среду спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит был направлен на то, чтобы «недвусмысленно прояснить», что Соединенные Штаты «не откажутся» от демократически управляемого острова.

Поездка Пелоси — первая за 25 лет для действующего спикера США — предвещалась в течение нескольких дней. Когда в среду днем ​​калифорнийский демократ отбыла с острова и направилась в Южную Корею, уже были признаки напряжения, которое ее визит в Тайбэй создал для отношений Вашингтона с Пекином. Китайско-американские отношения».

Правящая в Китае Коммунистическая партия Китая рассматривает Тайвань как часть своей территории, несмотря на то, что никогда не контролировала его, и давно поклялась «воссоединить» остров с материковым Китаем, при необходимости силой.

Похвала Пелоси приверженности острова демократии стала значительной демонстрацией поддержки Тайбэя, прозвучавшей всего через несколько часов после того, как Китай пригрозил отомстить за ее присутствие серией военных учений, которые министерство обороны Тайваня сравнило с «морской и воздушной блокадой».

Пекин неоднократно предупреждал об ужасных последствиях, если поездка состоится, и даже предупредил президента США Джо Байдена, что те, кто играет с огнем, «погибнут» от него.

Но предупреждения из Пекина — и даже предположение самого Байдена о том, что американские военные считают поездку «не очень хорошей идеей», — не отговорили 82-летнюю Пелоси лететь на остров вместе с делегацией Конгресса во вторник вечером и встречи с его руководителями.

«Мы гордимся нашей прочной дружбой», — сказала Пелоси, выступая вместе с президентом Тайваня Цай Инвэнь в президентском офисе в Тайбэе на следующее утро после ее прибытия.

«Сейчас, как никогда ранее, солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение, и именно об этом мы говорим сегодня».