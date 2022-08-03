ента новостей

17:56
В Петербурге Роспотребнадзор пока не планирует вводить ковидные ограничения
17:50
Студенты Корабелки вышли в финал регионального этапа конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России»
15:42
Пелоси говорит, что США «не откажутся» от Тайваня, поскольку Китай планирует военные учения
14:20
В Ленобласти педофил заманивал детей в гости сладостями
13:30
В Петербурге 81-летняя пенсионерка передала аферисту 800 тысяч рублей
13:15
В Петербурге задержан гражданин за мошенничество в отношении пенсионерки
13:09
В Петербурге иномарка сбила 8-летнюю девочку
13:00
В Петербурге задержали женщину за кражу у пенсионера паспорта и банковской карты
12:55
В Петербурге задержали мужчину за «налет» на магазин
12:49
В Петербурге задержали двоих мужчин за хулиганскую стрельбу
12:25
Россельхознадзор провел ветеринарный контроль 2 млн гигантских пресноводных креветок
11:28
На трассе Р-21 «Кола» полностью перекроют движение
11:21
В Ленобласти ограбили пожилую женщину
11:13
В Петербурге мужчина отдал аферистам более полутора миллиона рублей наличными
09:45
Мариуполю продолжим помогать
09:26
Плохо себя чувствуешь – оставайся дома
08:14
Родила на шестом десятке
18:41
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване
18:36
Премьер-министр Израиля сделал редкий намек на ядерный арсенал страны
18:33
Уличный торговец из Нигерии убит средь бела дня в Италии
17:16
«Открытый город» проведет Неделю архитектуры в Tele2 Art Space
17:13
Жители Петербурга вновь напомнили Смольному о проблеме неэффективных ливневок
14:42
В Петербурге возложили цветы к бюсту генерала Василия Маргелова
13:44
В Ленобласти стартовал Чемпионат мира по городошному спорту
12:38
В Петербурге мужчина ударом ножа в шею убил свою мать
12:33
В Петербурге ликвидировали подпольную наркоплантацию
12:06
В Петербурге 12-летняя девочка упала с балкона третьего этажа
11:42
В Ленобласти телефонные аферисты списали почти 100 тысяч рублей со счета пенсионерки
11:30
В Тосно пенсионерка отдала мошенникам полтора миллиона рублей
11:19
В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Пелоси говорит, что США «не откажутся» от Тайваня, поскольку Китай планирует военные учения

Пелоси говорит, что США «не откажутся» от Тайваня, поскольку Китай планирует военные учения

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Пелоси говорит, что США «не откажутся» от Тайваня, поскольку Китай планирует военные учения

Во время исторической поездки на Тайвань в среду спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит был направлен на то, чтобы «недвусмысленно прояснить», что Соединенные Штаты «не откажутся» от демократически управляемого острова.
Поездка Пелоси — первая за 25 лет для действующего спикера США — предвещалась в течение нескольких дней. Когда в среду днем ​​калифорнийский демократ отбыла с острова и направилась в Южную Корею, уже были признаки напряжения, которое ее визит в Тайбэй создал для отношений Вашингтона с Пекином. Китайско-американские отношения».
Правящая в Китае Коммунистическая партия Китая рассматривает Тайвань как часть своей территории, несмотря на то, что никогда не контролировала его, и давно поклялась «воссоединить» остров с материковым Китаем, при необходимости силой.

Похвала Пелоси приверженности острова демократии стала значительной демонстрацией поддержки Тайбэя, прозвучавшей всего через несколько часов после того, как Китай пригрозил отомстить за ее присутствие серией военных учений, которые министерство обороны Тайваня сравнило с «морской и воздушной блокадой».

Пекин неоднократно предупреждал об ужасных последствиях, если поездка состоится, и даже предупредил президента США Джо Байдена, что те, кто играет с огнем, «погибнут» от него.
Но предупреждения из Пекина — и даже предположение самого Байдена о том, что американские военные считают поездку «не очень хорошей идеей», — не отговорили 82-летнюю Пелоси лететь на остров вместе с делегацией Конгресса во вторник вечером и встречи с его руководителями.
«Мы гордимся нашей прочной дружбой», — сказала Пелоси, выступая вместе с президентом Тайваня Цай Инвэнь в президентском офисе в Тайбэе на следующее утро после ее прибытия.

«Сейчас, как никогда ранее, солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение, и именно об этом мы говорим сегодня».

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-07-2022, 10:32
Что Тайвань думает о возможности визита Нэнси Пелоси?
26-07-2022, 09:11
Эксперты считают, что реакция Китая на потенциальный визит Пелоси в Тайвань может быть «беспрецедентной», но военный конфликт маловероятен
28-07-2022, 09:06
Тайвань проводит масштабные военные учения Хань Куан
Вчера, 18:41
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване
20-07-2022, 09:11
Эсминец ВМС США в третий раз за неделю вошел в воды, принадлежащие Китаю
29-07-2022, 09:07
Байден разговаривает с Си Цзиньпином на фоне роста напряженности из-за Тайваня

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 13:09
В Петербурге иномарка сбила 8-летнюю девочку
0
128
1-08-2022, 16:26
В Петербурге мотоцикл столкнулся с маршруткой
0
143
1-08-2022, 11:34
В Ленобласти подросток с переломами госпитализирован после переворота иномарки
0
147
1-08-2022, 11:20
В Ленобласти мужчина на скутере погиб врезавшись в дерево
Наверх