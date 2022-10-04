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Австралийский суд рассмотрит иски о предполагаемом сексуальном насилии в здании парламента

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Во вторник в Австралии начался долгожданный судебный процесс по делу о сексуальных домогательствах

Во вторник в Австралии начался долгожданный судебный процесс по делу о сексуальных домогательствах, который вызвал вопросы о культуре в национальном парламенте и действиях министров, когда появились претензии.

Бывший сотрудник Либеральной партии Брюс Лерманн не признал себя виновным в половом акте без согласия в связи с предполагаемым нападением на его бывшую коллегу Бриттани Хиггинс в здании парламента в Канберре в марте 2019 года.

Предполагаемое нападение произошло в кабинете бывшего министра обороны, месте, которое вызвало критику и вопросы по поводу уровня безопасности в политическом центре страны.

Ожидается, что среди свидетелей будут политики, сотрудники службы безопасности и журналисты, опубликовавшие эту историю в феврале 2021 года, когда Хиггинс обнародовал обвинения.

Судья Верховного суда ACT Люси МакКаллум председательствует на судебном процессе, который, как ожидается, продлится от четырех до шести недель, прежде чем присяжные из 12 членов уйдут в отставку, чтобы вынести свой вердикт.

Дело обвинения ведет директор государственного обвинения ACT, который должен доказать вне всяких разумных сомнений, что Лерманн действовал без согласия. Обвинение в половом акте без согласия влечет за собой потенциальный тюремный срок до 12 лет.

Судебный процесс неоднократно откладывался, отчасти из-за комментариев в СМИ вокруг громкого дела, которые привлекли значительное внимание прессы, когда выступил Хиггинс.

С тех пор Хиггинс стал видным защитником прав женщин.

Источник: CNN
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