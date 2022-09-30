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Ватикан тайно наказал епископа из Восточного Тимора за предполагаемое насилие над несовершеннолетними

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Ватикан тайно наказал нобелевского лауреата епископа из Восточного Тимора за предполагаемое насилие над несовершеннолетними

Ватикан в четверг признал, что два года назад он тайно наказал епископа Восточного Тимора и лауреата Нобелевской премии мира Карлоса Хименеса Белу, отвечая на обвинения в том, что он несколько десятилетий назад подвергал мальчиков сексуальному насилию в Восточном Тиморе.

Признание Ватикана последовало в ответ на вопросы журналистов после публикации на этой неделе статьи в голландском журнале De Groene Amsterdammer.

В своем отчете De Groene Amsterdammer процитировала двух мужчин, названных псевдонимами, которые заявили, что Бело изнасиловал их, когда им было 14 и 15 лет, а затем дал им деньги.

Издание процитировало обоих мужчин, которые заявили, что, по их мнению, Белу подвергал сексуальному насилию других мальчиков в Восточном Тиморе. Некоторые из предполагаемых злоупотреблений имели место в резиденции епископа в столице Дили.

De Groene Amsterdammer заявила, что у нее есть доказательства того, что Бело также подвергал мальчиков сексуальному насилию в 1990-х годах, когда он был священником.

Рейтер не смог сразу определить местонахождение Бело. Де Гроен Амстердаммер сказал, что повесил трубку, когда ему позвонили, чтобы прокомментировать обвинения.

74-летний Белу получил Нобелевскую премию мира в 1996 году вместе с нынешним президентом Жозе Рамуш-Ортой за их работу по прекращению конфликта в Восточном Тиморе. Норвежский Нобелевский комитет упомянул о мужестве Бело, который помог пролить свет на массовое убийство жителей Восточного Тимора индонезийскими военными в 1991 году.

Бывшая португальская колония получила независимость от Индонезии в 2002 году после кровавой оккупации, в ходе которой были убиты сотни тысяч человек.

В том же году Восточный Тимор добился независимости Бело, сославшись на проблемы со здоровьем, вызванные стрессом и выгоранием, подал прошение об отставке с поста Апостольского администратора епархии Дили Папе Иоанну Павлу II, который принял его.

В то время ему было всего 54 года, что на 21 год меньше обычного пенсионного возраста для епископа.

Уйдя с поста епископа Дили, Белу работал миссионером в Мозамбике, а затем поселился в Португалии, где живет до сих пор.

В своем заявлении официальный представитель Ватикана Маттео Бруни сказал, что доктринальный офис Ватикана, который занимается делами о сексуальном насилии, впервые оказался вовлеченным в это дело в 2019 году «в свете обвинений, которые он получил в отношении поведения епископа».

В 2020 году он ввел «дисциплинарные ограничения», в том числе «ограничения его передвижения и осуществления его служения, запрет на добровольные контакты с несовершеннолетними, интервью и контакты» с Восточным Тимором.

Бруни сказал, что в 2021 году меры были «модифицированы и усилены», не уточнив подробностей. Представитель Ватикана заявил, что епископ оба раза «формально принял» ограничения.

Бело является членом салезианского религиозного ордена, традиционно специализирующегося на воспитании детей.

Отделение ордена в Португалии сообщило на своем веб-сайте, что слышало о «подозрении» Белу в сексуальном насилии над несовершеннолетними с глубокой «печалью и недоумением».

В нем говорилось, что с тех пор, как Белу прибыл в Португалию, у него не было «никаких образовательных или пастырских обязанностей» в ордене.

Источник: CNN
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