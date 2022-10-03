Не менее 125 человек погибли в результате давки на футбольном стадионе в Индонезии

По словам начальника национальной полиции Индонезии, по меньшей мере 125 человек погибли в результате хаоса и насилия, вспыхнувших во время футбольного матча индонезийской лиги рано утром в воскресенье, что является одной из самых смертоносных катастроф на стадионе в мире за все время.

Полиция сообщила, что болельщики ФК «Арема» и соперника «Персебайя Сурабая», двух крупнейших футбольных команд Индонезии, столкнулись на трибунах после того, как домашняя команда ФК «Арема» потерпела поражение со счетом 3: 2 в матче в городе Маланг на востоке Явы.

После этого болельщики проигравшей команды «вторглись» на поле, и полиция применила слезоточивый газ, вызвав давку болельщиков, которая привела к случаям удушья, заявил начальник полиции Восточной Явы Нико Афинта во время пресс-конференции после события.

По его словам, среди погибших также двое полицейских, добавив, что давка произошла, когда фанаты бежали к выходу.

По данным индонезийских властей, более 300 человек получили ранения из-за опасений, что число погибших может возрасти.

Ранее в воскресенье губернатор провинции Восточная Ява, где произошел инцидент, сообщил, что число погибших составило 131 человек. Начальник национальной полиции Листьо Сигит Прабово пояснил расхождение с предыдущими более высокими цифрами, заявив, что это связано с тем, что некоторые жертвы были зарегистрированы дважды.

Президент Индонезии Джоко Видодо, также известный как Джокови, в воскресенье приказал остановить все матчи лиги до завершения расследования.

«Я специально попросил начальника полиции провести расследование и разобраться в этом деле», — сказал Джокови в телевизионной речи. «В Индонезии следует поддерживать спортивное мастерство, человечность и братство». «Я сожалею об этой трагедии и надеюсь, что она станет последней в индонезийском футболе. У нас больше не может быть (этого) в будущем».

На видеороликах, снятых со стадиона поздно ночью и опубликованных в социальных сетях, видно, как фанаты, одетые в красное и синее — цвета хозяев поля — штурмуют поле и сталкиваются с индонезийскими силами безопасности, которые, похоже, были одеты в защитное снаряжение.

По сообщению агентства Reuters, видеозаписи, транслируемые по местным новостным каналам, также показали изображения мешков для трупов.

Дым, который оказался слезоточивым газом, позже также был замечен на видео, где несколько человек вносились в здание. Чиновники заявили, что многие были госпитализированы в близлежащие больницы, страдая от «нехватки кислорода и одышки».