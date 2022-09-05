Канадские власти разыскивают двух подозреваемых в массовых ножевых ранениях, в результате которых 10 человек погибли и 15 получили ранения

Власти сообщают, что в Канаде ведется розыск двух «вооруженных и опасных» мужчин, подозреваемых в массовом нанесении ножевых ранений в воскресенье, в результате которого по меньшей мере 10 человек погибли и 15 получили ранения в нескольких местах в общине коренных народов и прилегающих районах Саскачевана.

Подозреваемые, которых полиция идентифицировала как Дэмиен Сандерсон и Майлз Сандерсон, как полагают, путешествуют на черном Nissan Rogue с номерным знаком Саскачевана 119 MPI, сообщила Королевская канадская конная полиция, отметив, что неясно, могла ли пара поменять транспортные средства.

Согласно пресс-релизу, в воскресенье лидеры народа кри Джеймса Смита объявили чрезвычайное положение в ответ на «многочисленные убийства и нападения» на членов сообщества. По словам полиции, по крайней мере одно нападение также произошло в соседнем районе Уэлдон.

Полиция сообщила, что некоторые жертвы, по-видимому, стали мишенью, в то время как другие, как полагают, подверглись случайному нападению.

Власти призывают местных жителей быть бдительными и принимать меры предосторожности, в том числе укрыться в некоторых населенных пунктах, поскольку подозреваемые все еще находятся на свободе. Полиция объявила «чрезвычайное гражданское положение», предупредив жителей района Реджайна, чтобы они были особенно осторожны после того, как полиция получила сообщение о том, что подозреваемые, возможно, путешествовали туда.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он «шокирован и опустошен» терактами.

«Как канадцы, мы скорбим вместе со всеми, кто пострадал от этого трагического насилия, и с народом Саскачевана. Мы также желаем полного и скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал Трюдо в заявлении в воскресенье вечером.

Пока розыск продолжается.



