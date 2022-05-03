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Командующий Сомали заявил, что боевики «Аш-Шабааб» атаковали крупную военную базу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Террористическая группировка «Аль-Шабааб» на рассвете напала на крупную военную базу

В то время как сомалийцы уже второй день празднуют Ид аль-Фитр, связанная с «Аль-Каидой» террористическая группировка «Аль-Шабааб» на рассвете напала на крупную военную базу, где размещаются силы Африканского союза, сообщили свидетели и официальные лица.
Полковник Мусе Хассан, командующий сомалийскими войсками в регионе Средний Шабелле, сообщил CNN, что хорошо вооруженные боевики «Аш-Шабааб» атаковали бурундийскую базу в Эль-Барафе, примерно в 160 км к северу от столицы Могадишо, с разных направлений рано утром во вторник.
Хассан сказал, что террорист-смертник въехал в главные ворота базы, позволив боевикам войти в лагерь, где они около часа вели ожесточенную перестрелку с солдатами Африканского союза. База расположена вдоль главной дороги, соединяющей Могадишо с северными районами страны.

В заявлении, размещенном на связанных с ним веб-сайтах, «Аш-Шабааб» утверждает, что ее боевики убили 59 солдат, когда они взяли под свой контроль базу, но власти не подтвердили ни эти заявления, ни число возможных жертв. Террористическая группировка совершает набег на лагерь уже во второй раз в этом году.
Аль-Шабааб, сомалийская группировка, которую Соединенные Штаты признали иностранной террористической организацией в марте 2008 года, в течение многих лет борется за свержение центрального правительства и установление правления, основанного на строгом толковании исламских законов шариата. Он продолжает часто совершать нападения в Могадишо и других местах, несмотря на усилия правительства и международного сообщества по его прекращению.

Источник: CNN
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