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Питерец.ру » События в мире » Байден подписал закон о безопасности оружия: «Дай Бог, это спасет много жизней»

Байден подписал закон о безопасности оружия: «Дай Бог, это спасет много жизней»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Президент Джо Байден в субботу подписал первый крупный федеральный закон о безопасности оружия

Президент Джо Байден в субботу подписал первый крупный федеральный закон о безопасности оружия, принятый за последние десятилетия, что ознаменовало собой значительный двухпартийный прорыв в решении одного из самых спорных вопросов политики в Вашингтоне.

«Дай Бог, это спасет много жизней», — сказал Байден в Белом доме, заканчивая подписывать законопроект.

Законодательство было принято после недавних массовых расстрелов в начальной школе Увалде, штат Техас, и супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк, который находился в преимущественно черном районе. Двухпартийная группа переговорщиков приступила к работе в Сенате и во вторник обнародовала текст закона. Законопроект под названием «Закон о двухпартийных безопасных сообществах» был представлен сенаторами-республиканцами Джоном Корнином из Техаса и Томом Тиллисом из Северной Каролины, а также сенаторами-демократами Крисом Мерфи из Коннектикута и Кирстен Синема из Аризоны.

Палата представителей в пятницу приняла законопроект 234 голосами против 193, в том числе 14 республиканцев, проголосовавших вместе с демократами. Сенат принял законопроект в ходе ночного голосования в четверг.

В своем выступлении в субботу президент объявил, что примет членов Конгресса, которые поддержали исторический закон о безопасности оружия, на мероприятии в Белом доме 11 июля, после его возвращения из Европы, чтобы отпраздновать новый закон с семьями жертв насилия с применением огнестрельного оружия.
Этот пакет представляет собой наиболее значительный новый федеральный закон, направленный на борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия после истечения 10-летнего запрета на штурмовое оружие в 1994 году, хотя он не запрещает какое-либо оружие и далеко не соответствует тому, за что выступали Байден и его партия, как показывают опросы. большинство американцев хотят видеть.

«Хотя этот законопроект не делает всего, чего я хочу, он включает в себя действия, к которым я давно призывал, которые будут спасать жизни», — сказал Байден. «Сегодня мы говорим больше, чем «достаточно». Мы говорим более чем достаточно. На этот раз, когда кажется невозможным что-либо сделать в Вашингтоне, мы делаем что-то важное».
Байден добавил: «Если мы сможем достичь компромисса по оружию, мы должны быть в состоянии достичь компромисса по другим критическим вопросам, от медицинского обслуживания ветеранов до передовых американских инноваций и многого другого». Я знаю, что предстоит еще много работы, и я никогда не собираюсь сдаваться, но сегодня знаменательный день».

Он включает 750 миллионов долларов на помощь штатам в реализации и реализации программ кризисного вмешательства. Деньги могут быть использованы для реализации и управления программами предупреждения, которые на основании судебных постановлений могут временно лишить людей, находящихся в кризисной ситуации, доступа к огнестрельному оружию, а также для других программ кризисного вмешательства, таких как суды по психическому здоровью, суды по делам о наркотиках и суды по делам ветеранов.
Этот законопроект закрывает существующую много лет лазейку в законе о домашнем насилии — «лазейку бойфренда», — которая запрещала лицам, осужденным за преступления, связанные с домашним насилием, в отношении супругов, партнеров, с которыми у них были общие дети, или партнеров, с которыми они совместно проживали, иметь оружие. Старые законы не включали интимных партнеров, которые не могут жить вместе, состоять в браке или иметь общих детей.
Теперь закон запрещает иметь оружие любому, кто осужден за преступление домашнего насилия против кого-то, у кого есть «продолжающиеся серьезные отношения романтического или интимного характера». Закон обратной силы не имеет. Однако это позволит лицам, осужденным за мелкие преступления, связанные с домашним насилием, восстановить свои права на оружие через пять лет, если они не совершали других преступлений.
Законопроект призывает штаты включать записи о несовершеннолетних в Национальную систему мгновенной проверки криминального прошлого с помощью грантов, а также внедряет новый протокол для проверки этих записей.
Законопроект касается лиц, которые продают оружие в качестве основного источника дохода, но ранее уклонялись от регистрации в качестве торговцев огнестрельным оружием, имеющих федеральную лицензию. Это также увеличивает финансирование программ психического здоровья и школьной безопасности.
Незадолго до подписания законопроекта Байден похвалил семьи жертв насилия с применением огнестрельного оружия, с которыми он встречался. Он сказал, что их активность перед лицом потери была решающим фактором.

«Я особенно хочу поблагодарить семьи, с которыми мы с Джилл познакомились, со многими из которых мы сидели часами по всей стране. Мы узнали так много тех, кто потерял свою душу из-за эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия. Они потеряли своего ребенка, своего мужа, свою жену», — сказал Байден.
Источник: CNN
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