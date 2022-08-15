18 детей и десятки людей погибли в результате пожара в церкви в Египте

По меньшей мере 18 детей погибли в результате пожара, в результате которого погибли десятки прихожан, собравшихся на воскресную утреннюю мессу в церкви в Гизе, Каир, согласно больничным документам, с которыми ознакомился CNN.

Потери составляют 41 погибшего и 14 раненых, говорится в заявлении Коптской церкви Египта со ссылкой на представителей здравоохранения. Согласно больничным документам, детям было от 3 до 16 лет.

Министерство внутренних дел Египта сообщило, что пожар начался около 9 часов утра по местному времени из-за отказа электропроводки в блоке кондиционирования воздуха на втором этаже церкви. Небольшая церковь расположена в густонаселенном районе Имбаба.

Министерство сообщило, что большинство смертей и травм были вызваны задымлением в церковных классах после отключения электричества, говорится в сообщении министерства в Facebook.

По данным министерства, в результате пожара пострадали по меньшей мере два офицера и трое военнослужащих гражданской обороны.

Чиновники церкви также считают, что пожар был случайным, заявил представитель Коптской церкви протоиерей Мусса Ибрагим, добавив, что среди погибших был священник.

Коптская община и церкви Египта исторически становились объектом насилия и нападений на религиозной почве, причем пик преследований и дискриминации резко возрос после свержения режима Хосни Мубарака в 2011 году.

«Мы находимся в постоянном контакте с местными властями и министерством здравоохранения», — сказал глава Коптской церкви Папа Тавадрос II, по словам представителя церкви.

16-летний Юссеф Ислам, работающий в пекарне по соседству с церковью, сказал, что самый сильный пожар произошел на четвертом этаже. Он сказал, что вбежал в церковь и собирался принести воды с третьего этажа, чтобы помочь потушить пламя этажом выше.

Но когда он пробился через дверь, то увидел груды детских тел, сваленных друг на друга. — Ужасная сцена, — сказал он. — Вероятно, это была детская.

23-летняя Мариам Малак рассказала CNN, что покинула церковь незадолго до того, как вспыхнул пожар.

«Я вышла из церкви после воскресной мессы и шла на работу, когда мне позвонила мама. Она думала, что я попал в огонь. Я обернулся и увидел горящую церковь. Я просто промахнулась всего на несколько минут, — сказала она.

Все, кто был там, поднялись на небеса, включая нашего отца Абдель Масиха, который возглавил молитву этим утром, а также многих наших родных и друзей. Сейчас мы пытаемся всех опознать.

CNN также поговорила с семьей, которая ехала по окрестностям в поисках тела своего кузена после того, как пожар утих.

— Не могу поверить, что больше не увижу тебя, Ирини. Почему ты так быстро ушел от нас? одна из женщин, Афаф, бормотала себе под нос на протяжении всей поездки от одной церкви к другой. Сестра Афафа Амани Марина держала ее за руку и молча молилась. Их двоюродная сестра Амани тихо плакала на переднем сиденье, пока ее муж Самех продолжал вести машину.

Был уже почти закат, когда они добрались до церкви в районе Аль-Варрак, где совершалась молитва за умерших. Три женщины держались за руки, когда проходили через охрану.

Сотни скорбящих собрались в церкви, ожидая, когда из больницы принесут гробы. Маленькие шкатулки с детьми пронесли сквозь толпу через церковные ворота.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси написал в Твиттере соболезнования жертвам пожара.

«Я выражаю искренние соболезнования семьям невинных жертв, которые перешли на сторону своего Господа в одном из молитвенных домов», — сказал Сиси.

Президент Египта заявил, что внимательно следит за развитием «трагического происшествия» и поручил государственным органам принять необходимые меры для немедленного устранения последствий трагедии и оказания помощи пострадавшим.

Сиси поручил Инженерному управлению вооруженных сил отремонтировать церковь, сообщил представитель Коптской православной церкви, сообщает Ahramonline.

По сообщению государственного информационного агентства, председатель инженерного управления вооруженных сил Египта Хешам Эль Суфи сообщил папе Тавадросу в телефонном разговоре об инструкциях Сиси по реконструкции церкви.

Египетский футболист Мо Салах, который играет за «Ливерпуль» и является капитаном национальной сборной, также направил сообщение поддержки пострадавшим от трагедии в воскресенье, написав в Твиттере: «Мои искренние соболезнования жертвам церкви Абу Сефейн и Мои наилучшие пожелания скорейшего выздоровления всем раненым».

Предварительное расследование пожара «показало, что возгорание было вызвано коротким замыканием в электросети», сообщили египетские государственные новости со ссылкой на заявление генерального прокурора Хамады Эль Сави.

Эль Сави посетил это место и сказал, что очевидцы рассказали его команде, что пожар был вызван коротким замыканием в электрогенераторе, согласно египетским государственным новостям.

«Группа обвинения осмотрела все тела жертв и не обнаружила на телах погибших никаких видимых повреждений, кроме следов удушья», — сказал Эль Сави.

Согласно цитируемому заявлению, прокуратура допросила 14 пострадавших и приказала Государственной администрации по уголовным делам собрать доказательства на месте происшествия.