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Питерец.ру » Общество » Как защититься от обезьяньей оспы

Как защититься от обезьяньей оспы

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Какие меры нужно предпринять для защиты от нового вида оспы?

«Питерец.ру» отмечает, что в мире появилось новое заболевание. В некоторых странах обнаружены случаи так называемой обезьяньей оспы. В частности, эта инфекция уже появилась в Финляндии. Через какое-то время болезнь может прийти и в Россию.

Инфекционист Николай Малышев сообщил, что может стать дополнительной защитой от новой инфекции. По словам специалиста, какой-то конкретной вакцины или специального лечения от обезьяньей оспы пока не разработано. Но здесь может помочь прививка от натуральной оспы, которая делалась всем до 1980 года.

Так что достаточно сделать такую прививку, и она может послужить защитой от новой разновидности оспы. Малышев также заверил, что причин беспокоиться нет. В стране предпринимаются необходимые защитные меры.

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