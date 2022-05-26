Как защититься от обезьяньей оспы

«Питерец.ру» отмечает, что в мире появилось новое заболевание. В некоторых странах обнаружены случаи так называемой обезьяньей оспы. В частности, эта инфекция уже появилась в Финляндии. Через какое-то время болезнь может прийти и в Россию.

Инфекционист Николай Малышев сообщил, что может стать дополнительной защитой от новой инфекции. По словам специалиста, какой-то конкретной вакцины или специального лечения от обезьяньей оспы пока не разработано. Но здесь может помочь прививка от натуральной оспы, которая делалась всем до 1980 года.

Так что достаточно сделать такую прививку, и она может послужить защитой от новой разновидности оспы. Малышев также заверил, что причин беспокоиться нет. В стране предпринимаются необходимые защитные меры.