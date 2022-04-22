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Питерец.ру » События в мире » Майк Тайсон избил пассажира в самолете

Майк Тайсон избил пассажира в самолете

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Бывший чемпион по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон, кажется, пополнил ряды непослушных авиапассажиров.

Бывший чемпион по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон, кажется, пополнил ряды непослушных авиапассажиров.

«К сожалению, с мистером Тайсоном произошел инцидент во время полета с агрессивным пассажиром, который начал преследовать его и бросил в него бутылку с водой, когда он сидел на своем месте», — говорится в заявлении представителя Тайсона Джоанн Миньяно.

Видео, полученное TMZ Sports, было снято в самолете JetBlue в Сан-Франциско, сообщает TMZ. На нем видно, как мужчина несколько раз ударил того, кто, по-видимому, был другим пассажиром на сиденье позади него.
Видео, опубликованное TMZ, не показывает всей полноты инцидента. На кадрах, опубликованных изданием, не видно бутылки с водой.
Видео ударов длится около 10 секунд и содержит голос человека, который, кажется, пытается разрядить обстановку, крича: «Эй, Майк, Майк».
В среду вечером около 22 часов, по сообщению Департамента полиции Сан-Франциско (SFPD), сотрудники полиции «были отправлены на драку на борту самолета, расположенного во внутреннем терминале международного аэропорта Сан-Франциско».
По данным полиции, двое подозреваемых в причастности к инциденту задержаны. Согласно заявлению SFPD, одному человеку была оказана медицинская помощь в связи с травмами, не угрожающими жизни.
«Этот субъект предоставил минимальные подробности инцидента и отказался от дальнейшего сотрудничества с полицией», — заявили в полиции.

Оба задержанных были освобождены «в ожидании дальнейшего расследования». SFPD отказался идентифицировать любого субъекта.
Полицейское управление заявило, что ему известно о видео, на котором могла быть запечатлена ссора, и поделилось этим видео с офисом шерифа округа Сан-Матео.
Детектив шерифа округа Сан-Матео Хавьер Акоста сказал CNN, что они будут заниматься расследованием, и отказался назвать кого-либо из субъектов, сославшись на продолжающееся расследование.
JetBlue Airways не ответила на запросы CNN о комментариях.
Тайсон был в среду в Сан-Франциско на мероприятии 420 Hippie Hill в Golden Gate Park, чтобы продвигать свой бренд каннабиса, согласно веб-сайту мероприятия и видео, размещенному в Интернете.

Источник: CNN
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