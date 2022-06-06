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Питерец.ру » События в мире » Правящая партия Индии отстранила чиновника от должности из-за комментариев об исламе

Правящая партия Индии отстранила чиновника от должности из-за комментариев об исламе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Правящая индийская партия Бхаратия Джаната (БДП) заявила в воскресенье, что отстранила от должности своего пресс-секретаря

Правящая индийская партия Бхаратия Джаната (БДП) заявила в воскресенье, что отстранила от должности своего пресс-секретаря Нупур Шарму в ответ на комментарии, которые она сделала во время теледебатов о пророке Мухаммеде.
В заявлении БДП на своем веб-сайте говорится, что партия уважает все религии. «БДП решительно осуждает оскорбление любых религиозных деятелей любой религии».
Шарма сказала в Твиттере, что сказала некоторые вещи в ответ на комментарии, сделанные об индуистском боге, но она никогда не собиралась задевать чьи-либо религиозные чувства.

«Если мои слова вызвали дискомфорт или оскорбили религиозные чувства кого-либо, настоящим я безоговорочно снимаю свое заявление», — сказала она.

По сообщению офиса БДП, еще один представитель БДП Навин Джиндал был исключен из партии за комментарии, которые он сделал об исламе в социальных сетях.
Джиндал сказал в Твиттере, что поставил под сомнение некоторые комментарии, сделанные против индуистских богов. «Я только расспрашивал их, но это не значит, что я против какой-либо религии».
В заявлении БДП также говорится: «Партия Бхаратия Джаната также решительно выступает против любой идеологии, которая оскорбляет или унижает любую секту или религию. БДП не продвигает таких людей или философию».

Комментарии Шармы вызвали жалобы из нескольких мусульманских стран, включая Катар и Кувейт.
Пакистан заявил, что «самым решительным образом» осуждает крайне уничижительные замечания. «Пакистан еще раз призывает международное сообщество немедленно принять во внимание серьезно обостряющуюся ситуацию с исламофобией в Индии», — говорится в сообщении.
Министерство иностранных дел Катара заявило, что вызвало посла Индии из-за комментариев.

Государство Кувейт также вызвало посла Индии и заявило, что вручило послу ноту протеста, в которой Кувейт отвергает и осуждает заявления, сделанные официальным лицом БДП.
В заявлении министерства иностранных дел Катара также говорится, что оно приветствует решение БДП отстранить чиновника, но говорится, что Катар ожидает публичных извинений и немедленного осуждения этих замечаний со стороны правительства Индии.

Источник: CNN
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