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Питерец.ру » События в мире » Энес Кантер Фридом готов посетить Китай, но только если он сможет увидеть «настоящий Китай»

Энес Кантер Фридом готов посетить Китай, но только если он сможет увидеть «настоящий Китай»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Игрок НБА Энес Кантер Фридом говорит, что он согласился бы с визитом в Китай, если он увидит «настоящий Китай»

Игрок НБА Энес Кантер Фридом говорит, что он согласился бы с визитом в Китай, если он увидит «настоящий Китай», а не «пропаганду».
В понедельник на пресс-конференции в Пекине бывшего игрока НБА Яо Мина спросили о недавней активности Freedom. Яо, нынешний президент Китайской баскетбольной ассоциации, принадлежащей государству, ответил: «Если будет возможность, я хотел бы пригласить его посетить Китай… Тогда он может получить более полное представление о нас».
Фридом — центровой «Бостон Селтикс», официально сменивший свою фамилию в ноябре, — открыто говорит о правах человека и использует свое присутствие в социальных сетях для критики отношения Китая к уйгурскому сообществу, среди ряда других социальных проблем.

По оценкам Государственного департамента США, с 2017 года в лагерях для интернированных в провинции Синьцзян содержится около двух миллионов уйгуров и представителей других этнических меньшинств, хотя Китай неоднократно отвергал обвинения в нарушениях прав человека.

«Я хочу сказать спасибо г-ну Яо Мину… Я действительно хочу поехать в Китай и увидеть все своими глазами», — сказал Свобода корреспонденту CNN Джону Берману в New Day. «Но в этой поездке я хочу спросить г-на Яо Мина, смогу ли я посетить трудовые лагеря?»
Он добавил: «Мне не нужна лекция через Китай, мне не нужна пропаганда. Я хочу на самом деле увидеть настоящий Китай и показать всему миру, что происходит. Так что да, я действительно принимаю его предложение».

Freedom также ранее повышала осведомленность об отношении Китая к Тибету, Тайваню и Гонконгу, а совсем недавно призывала к бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Комментарии 29-летнего игрока вызвали негативную реакцию в азиатской стране: игры «Селтикс» были отозваны китайским сайтом потокового видео Tencent, а правительство раскритиковало комментарии Freedom.

«Я хочу, чтобы все знали, что Коммунистическая партия Китая не представляет собой олимпийское ядро ​​совершенства, дружбы и уважения», — продолжил он. «Это жестокая диктатура. Они угрожают свободам и не уважают права человека».

Ранее на этой неделе «Голден Стэйт Уорриорз» дистанцировались от комментариев, сделанных совладельцем Чаматом Палихапития, который сказал в подкасте, что «никого не волнует, что происходит с уйгурами». Он добавил: «Приятно, что вам не все равно, но остальным все равно».

В заявлении «Уорриорз» говорится, что Палихапития «не имеет повседневных операционных функций» в команде и что «его взгляды определенно не отражают точку зрения нашей организации».
Со своей стороны, Freedom назвал комментарии Палихапитии «невероятными», добавив: «Это было жалко, это было отвратительно, и мне было очень стыдно за него».

Источник: CNN
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