Энес Кантер Фридом готов посетить Китай, но только если он сможет увидеть «настоящий Китай»

Игрок НБА Энес Кантер Фридом говорит, что он согласился бы с визитом в Китай, если он увидит «настоящий Китай», а не «пропаганду».
В понедельник на пресс-конференции в Пекине бывшего игрока НБА Яо Мина спросили о недавней активности Freedom. Яо, нынешний президент Китайской баскетбольной ассоциации, принадлежащей государству, ответил: «Если будет возможность, я хотел бы пригласить его посетить Китай… Тогда он может получить более полное представление о нас».
Фридом — центровой «Бостон Селтикс», официально сменивший свою фамилию в ноябре, — открыто говорит о правах человека и использует свое присутствие в социальных сетях для критики отношения Китая к уйгурскому сообществу, среди ряда других социальных проблем.
По оценкам Государственного департамента США, с 2017 года в лагерях для интернированных в провинции Синьцзян содержится около двух миллионов уйгуров и представителей других этнических меньшинств, хотя Китай неоднократно отвергал обвинения в нарушениях прав человека.
Freedom также ранее повышала осведомленность об отношении Китая к Тибету, Тайваню и Гонконгу, а совсем недавно призывала к бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Комментарии 29-летнего игрока вызвали негативную реакцию в азиатской стране: игры «Селтикс» были отозваны китайским сайтом потокового видео Tencent, а правительство раскритиковало комментарии Freedom.
Ранее на этой неделе «Голден Стэйт Уорриорз» дистанцировались от комментариев, сделанных совладельцем Чаматом Палихапития, который сказал в подкасте, что «никого не волнует, что происходит с уйгурами». Он добавил: «Приятно, что вам не все равно, но остальным все равно».
В заявлении «Уорриорз» говорится, что Палихапития «не имеет повседневных операционных функций» в команде и что «его взгляды определенно не отражают точку зрения нашей организации».
Со своей стороны, Freedom назвал комментарии Палихапитии «невероятными», добавив: «Это было жалко, это было отвратительно, и мне было очень стыдно за него».