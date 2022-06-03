ента новостей

14:00
В Купчино задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении
13:49
В Петербурге мужчина угнал каршеринговую иномарку и совершил на ней ДТП
12:03
В Петербурге иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста
11:58
В Ленобласти задержали подозреваемого в ограблении прохожего
11:55
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки
10:55
Турция переименовывается в «Türkiye», меняя название в ООН
10:49
Районы Шанхая возвращаются к карантину через день после ослабления ограничений
10:35
Резника заблокировали
10:01
Кто подвержен выгоранию
09:43
В Ленобласти пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей
09:33
Байден призывает к ужесточению законов об оружии: «Сколько еще мы готовы терпеть бойню?»
09:08
Будет 115 стран
21:13
В Ленобласти столкнулись фура и автобус
21:07
Отстраненность Смольного от СВО влияет на снижение патриотизма петербуржцев
17:03
В Ленобласти задержали мужчину, похитившего денежные средства у пенсионерки
16:56
В Ленобласти задержали поджигателя автомобиля
16:51
В Ям-Ижора иномарка сбила подростка на мопеде
16:35
В Петербурге иномарка сбили девочку на самокате
16:32
В Петербурге задержали женщину по подозрению в вооруженном хулиганстве
16:09
В Петербурге задержали двоих подростков за езду на угнанной автомашине
16:06
В Петербурге полицейские раскрыли убийство 14-летней давности
15:22
Александр Бельский пожелал подросткам азарта в финале Кубка по футболу
15:20
БФК назначил дату рассмотрения законопроекта об исполнении бюджета города 2021 года
11:48
Беглов побывал в Мариуполе
11:01
В Петербурге двое приезжих с Северного Кавказа снимали интим с малолетками на телефон
10:54
Права ли Собчак в истории с Галицким?
10:09
В больничном комплексе Талсы вооруженный стрелок убил четырех человек
10:06
Машины дешевеют
10:04
Канада обвинила китайских летчиков в опасном приближении к своему самолету-разведчику
01:46
Александр Радулов возвращается в КХЛ, но сможет ли он играть в России на прежнем уровне?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Районы Шанхая возвращаются к карантину через день после ослабления ограничений

Районы Шанхая возвращаются к карантину через день после ослабления ограничений

0
64
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Несколько районов в Шанхае были снова заблокированы всего через день после того, как были сняты общегородские ограничения

Несколько районов в Шанхае были снова заблокированы всего через день после того, как были сняты общегородские ограничения, поскольку строгая стратегия Китая по борьбе с коронавирусом продолжает преследовать финансовый центр.
В среду Шанхай снял двухмесячную изоляцию, позволив большинству из 25 миллионов жителей покинуть свои общины. Но почти 2 миллиона человек по-прежнему были прикованы к своим домам в районах, обозначенных правительством как «высокий риск».
На пресс-конференции в четверг официальные лица Шанхая заявили, что в городских районах Цзинъань и Пудун было обнаружено семь новых случаев заболевания Covid, в результате чего четыре района были быстро опечатаны и обозначены как «зоны среднего риска». их дома в течение 14 дней.

По словам официальных лиц, их 26 близких контактов и 106 вторичных контактов были помещены в государственный карантин, и более 470 000 человек были протестированы.

Возврат к изоляции является последним напоминанием о том, что, несмотря на ослабление ограничений, правительственная политика нулевого Covid, состоящая из массового тестирования, обширного карантина и внезапных блокировок, будет продолжать доминировать в повседневной жизни.

В то время как предприятиям и магазинам Шанхая было разрешено вновь открыться, а метро и автобусы возобновили работу, жителям по-прежнему необходимо сдать отрицательный тест на Covid в течение 72 часов, чтобы пользоваться общественным транспортом и посещать общественные места.
Чувство радости и облегчения от снятия блокировки среди жителей вскоре превратилось в растущее разочарование, поскольку в течение среды и четверга на полигонах для тестирования по всему городу выстраивались длинные очереди.

Некоторые растянулись на сотни метров в палящую летнюю жару, а другие продержались до поздней ночи, судя по видео, размещенным жителями в социальных сетях. На испытательном полигоне было размещено уведомление, предупреждающее жителей, что ожидание может занять четыре с половиной часа.
Официальные лица Шанхая в четверг признали и извинились за долгое ожидание, сославшись на нехватку ресурсов и оборудования, несмотря на то, что власти построили более 10 000 полигонов для тестирования и обучили тысячи рабочих брать мазки из горла.

По словам официальных лиц, некоторые из испытательных полигонов не были введены в эксплуатацию, в то время как другие открывались только в течение короткого периода времени в течение дня и были недоукомплектованы персоналом, заявили официальные лица, пообещав улучшить ситуацию.
Многих горожан по-прежнему преследуют опасения по поводу возобновления режима самоизоляции. В четверг утром были сняты толпы людей, бегущих из торгового центра Международного финансового центра в финансовом районе Луцзяцзуй после того, как он внезапно остановил вход или выход людей — обычная практика в местах, где обнаруживаются положительные случаи, согласно видеороликам, распространяемым в социальных сетях.
Позже торговый центр опубликовал уведомление о том, что он вновь открылся в 12:30. после проведения полной дезинфекции, не подтвердив, был ли на месте положительный случай Covid.
Плохо управляемая изоляция в Шанхае привела к повсеместной нехватке продовольствия и отсутствию доступа к медицинской помощи, что вызвало гнев и разочарование среди жителей. Но лидер Китая Си Цзиньпин пообещал продолжать политику нулевого распространения Covid, даже когда остальной мир учится жить с вирусом и преодолевать пандемию.

В четверг газета «Жэньминь жибао» — рупор Коммунистической партии Китая — заявила на своей первой полосе, что «битва за защиту Шанхая достигла крупных поэтапных достижений» под руководством Си.

«Шанхай активно изучает новые механизмы нормализации предотвращения и контроля в мегаполисе и ускоряет возвращение экономического и социального развития в нормальное русло», — говорится в сообщении.
Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-04-2022, 11:45
Пекин стремится сдержать «мрачную» вспышку Covid-19
18-03-2022, 11:31
Президент Китая обещает «свести к минимуму» экономические последствия вспышки Covid
1-11-2021, 14:30
Из-за паники, связанной с вирусом COVID, Шанхайский Дисней заблокирован
20-12-2021, 12:43
Число погибших от супертайфуна Рай на Филиппинах выросло до 208 человек
30-04-2022, 14:12
Прилететь в Пекин сложнее, чем когда-либо, поскольку Китай усиливает меры по борьбе с коронавирусом
1-12-2021, 08:46
Южная Корея сообщает о рекордном количестве ежедневных случаев Covid-19

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
10
Сегодня, 13:49
В Петербурге мужчина угнал каршеринговую иномарку и совершил на ней ДТП
0
145
Вчера, 21:13
В Ленобласти столкнулись фура и автобус
0
82
Вчера, 16:51
В Ям-Ижора иномарка сбила подростка на мопеде
0
77
Вчера, 16:35
В Петербурге иномарка сбили девочку на самокате
Наверх