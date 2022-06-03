Районы Шанхая возвращаются к карантину через день после ослабления ограничений

Несколько районов в Шанхае были снова заблокированы всего через день после того, как были сняты общегородские ограничения, поскольку строгая стратегия Китая по борьбе с коронавирусом продолжает преследовать финансовый центр.

В среду Шанхай снял двухмесячную изоляцию, позволив большинству из 25 миллионов жителей покинуть свои общины. Но почти 2 миллиона человек по-прежнему были прикованы к своим домам в районах, обозначенных правительством как «высокий риск».

На пресс-конференции в четверг официальные лица Шанхая заявили, что в городских районах Цзинъань и Пудун было обнаружено семь новых случаев заболевания Covid, в результате чего четыре района были быстро опечатаны и обозначены как «зоны среднего риска». их дома в течение 14 дней.

По словам официальных лиц, их 26 близких контактов и 106 вторичных контактов были помещены в государственный карантин, и более 470 000 человек были протестированы.

Возврат к изоляции является последним напоминанием о том, что, несмотря на ослабление ограничений, правительственная политика нулевого Covid, состоящая из массового тестирования, обширного карантина и внезапных блокировок, будет продолжать доминировать в повседневной жизни.

В то время как предприятиям и магазинам Шанхая было разрешено вновь открыться, а метро и автобусы возобновили работу, жителям по-прежнему необходимо сдать отрицательный тест на Covid в течение 72 часов, чтобы пользоваться общественным транспортом и посещать общественные места.

Чувство радости и облегчения от снятия блокировки среди жителей вскоре превратилось в растущее разочарование, поскольку в течение среды и четверга на полигонах для тестирования по всему городу выстраивались длинные очереди.

Некоторые растянулись на сотни метров в палящую летнюю жару, а другие продержались до поздней ночи, судя по видео, размещенным жителями в социальных сетях. На испытательном полигоне было размещено уведомление, предупреждающее жителей, что ожидание может занять четыре с половиной часа.

Официальные лица Шанхая в четверг признали и извинились за долгое ожидание, сославшись на нехватку ресурсов и оборудования, несмотря на то, что власти построили более 10 000 полигонов для тестирования и обучили тысячи рабочих брать мазки из горла.

По словам официальных лиц, некоторые из испытательных полигонов не были введены в эксплуатацию, в то время как другие открывались только в течение короткого периода времени в течение дня и были недоукомплектованы персоналом, заявили официальные лица, пообещав улучшить ситуацию.

Многих горожан по-прежнему преследуют опасения по поводу возобновления режима самоизоляции. В четверг утром были сняты толпы людей, бегущих из торгового центра Международного финансового центра в финансовом районе Луцзяцзуй после того, как он внезапно остановил вход или выход людей — обычная практика в местах, где обнаруживаются положительные случаи, согласно видеороликам, распространяемым в социальных сетях.

Позже торговый центр опубликовал уведомление о том, что он вновь открылся в 12:30. после проведения полной дезинфекции, не подтвердив, был ли на месте положительный случай Covid.

Плохо управляемая изоляция в Шанхае привела к повсеместной нехватке продовольствия и отсутствию доступа к медицинской помощи, что вызвало гнев и разочарование среди жителей. Но лидер Китая Си Цзиньпин пообещал продолжать политику нулевого распространения Covid, даже когда остальной мир учится жить с вирусом и преодолевать пандемию.

В четверг газета «Жэньминь жибао» — рупор Коммунистической партии Китая — заявила на своей первой полосе, что «битва за защиту Шанхая достигла крупных поэтапных достижений» под руководством Си.

«Шанхай активно изучает новые механизмы нормализации предотвращения и контроля в мегаполисе и ускоряет возвращение экономического и социального развития в нормальное русло», — говорится в сообщении.