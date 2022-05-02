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Питерец.ру » События в мире » Китай одержим дезинфекцией от Covid. Но приносит ли это больше вреда, чем пользы?

Китай одержим дезинфекцией от Covid. Но приносит ли это больше вреда, чем пользы?

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Рабочие в защитных костюмах, распыляющие облака дезинфицирующего средства на городские улицы

Рабочие в защитных костюмах, распыляющие облака дезинфицирующего средства на городские улицы, фасады зданий, скамейки в парке и даже посылки, стали обычным явлением в Китае в эпоху пандемии.
Государственные СМИ сообщают, что в Шанхае, эпицентре крупнейшей вспышки в стране, тысячи рабочих были организованы в команды для дезинфекции помещений с упором на тех, кто, как известно, принимал у себя пациентов с Covid. распространение варианта Омикрон.
Но практика часто простирается гораздо дальше. По-видимому, любая открытая площадка может стать мишенью для рабочих, вооруженных дезинфицирующими машинами типа воздуходувки, поскольку строгая политика Китая «ноль Covid» приводит к одержимости дезинфекцией всего.

В Шанхае пожарные были отстранены от своих обязанностей, чтобы взять на себя роль дезинфекторов, местная молодежная лига набрала добровольцев в отряды по дезинфекции, а аварийно-спасательные команды из отдаленных уголков Китая были привлечены к гонке — часто с большими усилиями. на тяжелой технике и полной хазмат.

По сообщениям местных СМИ, в некоторых районах Шанхая были созданы специальные станции по производству химикатов, а в других автомобили были оснащены химическими баками и пушечными устройствами для распыления дезинфицирующих средств на улицы. Роботы-дезинфекторы размещены на вокзалах и установлены для патрулирования некоторых карантинных центров.
Но эти усилия — и другие, такие как настойчивое требование, чтобы рабочие носили защитные костюмы, и ревущие, записанные сообщения, воспроизводимые по циклу, напоминающие людям о том, как предотвратить болезнь, — могут быть пустой тратой времени, усилий и ресурсов.
Эксперты говорят, что передача вируса через загрязненные поверхности исключительно низка, и что дезинфекция открытых площадок, таких как парки и городские улицы, в значительной степени бессмысленна и, что еще хуже, может даже представлять опасность для здоровья населения.

«Роботы и опрыскивание улиц — это перформативные действия, призванные укрепить общественное доверие к действиям правительства», — сказал Николас Томас, доцент Городского университета Гонконга, который указал на то, что китайские власти уже давно ссылаются на загрязнение окружающей среды как часть своей риторики. что вирус, возможно, возник не в Китае.
«Это проблема, когда политика доминирует и расходится с наукой о реагировании на пандемию — необходимо прилагать все больше и больше усилий для поддержки политики посредством действий, которые не обязательно повышают биобезопасность пострадавшего населения в той же степени. как усилия, необходимые для их выполнения, — сказал он.
Источник: CNN
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