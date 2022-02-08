Трубопровод «Северный поток — 2» оказался камнем преткновения в демонстрации единства Байдена и нового канцлера Германии

Президент США Джо Байден и лидер Германии стремились выступить единым фронтом в понедельник в Белом доме, но, несмотря на их обещания о единстве, похоже, остался один ключевой камень преткновения: будущее газопровода «Северный поток — 2».

В Белом доме и в интервью программе CNN «Свинец с Джейком Таппером» канцлер Германии Олаф Шольц показал явный разрыв между собой и своим американским коллегой в отношении масштабного трубопровода. Во время пресс-конференции после встречи в Овальном кабинете Байден прямо заявил, что проект не будет реализован, если Россия вторгнется в Украину. По словам высокопоставленных чиновников администрации, это позиция, которую он и официальные лица США занимают в течение нескольких недель, и которая была ключевым моментом обсуждения с новым правительством Шольца.

Но сам Шольц отказался даже назвать проект во время пресс-конференции и отказался брать на себя обязательство прекратить строительство трубопровода, если вторжение продолжится, что вызвало проблемы у его министра иностранных дел во время визита в Украину. В интервью CNN Шольц повторил свою клятву оставаться на стороне США, хотя снова не стал разъяснять свои намерения в отношении проекта Nord Stream.

«Все шаги, которые мы предпримем, мы будем делать вместе», — сказал Шольц Тапперу. «Как сказал Президент, мы к этому готовимся. Вы можете понять и можете быть абсолютно уверены, что Германия будет вместе со всеми своими союзниками и особенно Соединенными Штатами, что мы предпримем такие же шаги. В этой ситуации не будет различий».

Во время пресс-конференции он сделал аналогичное обещание.

«Я говорю нашим американским друзьям, что мы будем едины. Мы будем действовать вместе, и мы предпримем все необходимые шаги, и все необходимые шаги будут сделаны всеми нами вместе», — сказал он, переходя на английский, чтобы донести свою точку зрения до более широкой аудитории американских официальных лиц, как демократов, так и республиканцев. которые выразили обеспокоенность по поводу готовности Германии противостоять Путину.

Трубопровод «Северный поток — 2», который транспортирует российский природный газ по дну Балтийского моря в Германию, минуя Украину, подчеркивает затруднительное положение Шольца в противодействии России за ее агрессию в Европе. Германия сильно зависит от российских энергоносителей, что затрудняет наложение суровых наказаний без риска отключения нефти и газа в холодные зимние месяцы.

Соединенные Штаты в спешке искали по всему миру альтернативные источники энергии, которые можно было бы перенаправить в Европу, из Азии на Ближний Восток к внутренним американским поставщикам. Неясно, насколько успешной была эта инициатива, и некоторые страны заявили, что об их поставках газа уже говорят.

Соединенные Штаты выступают против строительства трубопровода и ясно заявили, что он не будет продвигаться вперед, если Путин решит вторгнуться.

«Если Россия вторгнется, что означает, что танки или войска снова пересекут границу Украины, тогда «Северного потока-2» больше не будет», — заявил Байден в понедельник. — Мы положим этому конец.

Однако Шольц отказался уточнить, что он готов сделать, чтобы остановить «Северный поток — 2», заявив лишь, что Германия предпримет те же шаги, что и США, чтобы наказать Россию.

На вопрос американского репортера о том, означает ли это «выдернуть вилку» из «Северного потока», Шольц снова возразил, и, похоже, слегка закатил глаза в ответ на вопрос.

— Как я уже сказал, мы действуем вместе. Мы абсолютно едины и не будем делать разные шаги. Мы будем делать те же шаги, и они будут очень и очень тяжелыми для России, и они должны понять», — сказал он.