Дания стала первой страной ЕС, снявшей все ограничения из-за Covid-19

Дания сняла все ограничения Covid-19 внутри страны, и, по данным правительства, коронавирус больше не считается «социально критическим заболеванием».
Это означает, что требование о ношении масок в помещении, использование «пропуска Covid» для баров, ресторанов и других закрытых помещений, а также юридическое обязательство самоизолироваться, если у вас положительный результат теста, заканчиваются.
Дания стала первой страной в Европейском Союзе, которая сняла все ограничения. Этот шаг происходит в то время, когда он занимает второе место по уровню заражения или среднему количеству новых случаев заражения за семь дней среди всех стран мира, согласно «Нашему миру в данных».
По словам Хойнике, широко распространенная вакцинация и ревакцинация помогли стране снова открыться, добавив, что число госпитализаций и пациентов в реанимации уменьшается с каждым днем «благодаря вакцинации».
Согласно «Нашему миру в данных», 81% населения Дании полностью привиты от Covid-19.