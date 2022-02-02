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Питерец.ру » События в мире » Дания стала первой страной ЕС, снявшей все ограничения из-за Covid-19

Дания стала первой страной ЕС, снявшей все ограничения из-за Covid-19

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Дания сняла все ограничения Covid-19 внутри страны

Дания сняла все ограничения Covid-19 внутри страны, и, по данным правительства, коронавирус больше не считается «социально критическим заболеванием».
Это означает, что требование о ношении масок в помещении, использование «пропуска Covid» для баров, ресторанов и других закрытых помещений, а также юридическое обязательство самоизолироваться, если у вас положительный результат теста, заканчиваются.

«Никто не может знать, что произойдет в следующем декабре. Но мы пообещали гражданам Дании, что у нас будут ограничения только в том случае, если они действительно необходимы, и мы снимем их, как только сможем», — заявил в понедельник CNN министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике. «Это то, что происходит прямо сейчас».

Дания стала первой страной в Европейском Союзе, которая сняла все ограничения. Этот шаг происходит в то время, когда он занимает второе место по уровню заражения или среднему количеству новых случаев заражения за семь дней среди всех стран мира, согласно «Нашему миру в данных».

По словам Хойнике, широко распространенная вакцинация и ревакцинация помогли стране снова открыться, добавив, что число госпитализаций и пациентов в реанимации уменьшается с каждым днем ​​«благодаря вакцинации».
Согласно «Нашему миру в данных», 81% населения Дании полностью привиты от Covid-19.

Источник: CNN
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