США и ОАЭ перехватили баллистические ракеты хуситов над Абу-Даби

Американские военные объединились с Объединенными Арабскими Эмиратами в понедельник, чтобы отразить ракетный удар йеменских хуситов по авиабазе недалеко от ее столицы Абу-Даби, где размещено около 2000 американских военнослужащих, заявили официальные лица США.

В заявлении Центрального командования США (CENTCOM) говорится, что США развернули системы противоракетной обороны Patriot на «двух приближающихся ракетах» на авиабазе Аль-Дафра. Это первый запуск ракет Patriot со стороны США после первой войны в Персидском заливе в 1991 году, сообщил CNN высокопоставленный сотрудник министерства обороны.

«Совместные усилия успешно предотвратили попадание обеих ракет в базу. Потерь со стороны США нет», — заявили в ЦЕНТКОМе.

Атака стала второй за неделю, направленной против ОАЭ, которые являются членом возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая уже много лет находится в состоянии войны с поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами, и ознаменовала собой значительную эскалацию напряженности. ОАЭ в основном избегали линии огня, а вместо этого хуситы предпочли нанести удар по Саудовской Аравии, которая граничит с Йеменом.

CNN ранее сообщал, что ОАЭ перехватили две баллистические ракеты, запущенные хуситами рано утром в понедельник, что, как предупредила поддерживаемая Ираном группировка, будет частью продолжающейся кампании по нацеливанию на столицу Эмиратов.

В 4:15 горизонт Абу-Даби осветился тем, что свидетели назвали «огненными шарами в небе». Некоторые жители столицы проснулись от звуков взрывов, когда ракеты ПВО перехватили снаряды.

Инцидент произошел через неделю после того, как беспилотник хуситов и ракетная атака возле аэропорта Абу-Даби убили трех иностранных рабочих и ранили еще нескольких.

В заявлении, сделанном в понедельник, министерство обороны ОАЭ заявило, что «его средства ПВО перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, выпущенные террористической группировкой хуситов».