Администрация Байдена бесплатно раздаст населению 400 миллионов масок

Администрация Байдена предоставит американцам 400 миллионов масок N95 бесплатно, начиная со следующей недели, сообщил CNN представитель Белого дома, что является последним федеральным шагом, направленным на сдерживание вспышки Covid-19 в США.
Маски, поступающие из Стратегического национального запаса, будут доступны в ряде местных аптек и общественных медицинских центров, сказал чиновник, добавив, что программа будет «полностью запущена к началу февраля».
400 миллионов нехирургических масок N95 составляют более половины из 750 миллионов, хранящихся в Стратегическом национальном запасе США, и эта цифра утроилась за последний год, поскольку Белый дом стремился увеличить резервы. Центры США по контролю и профилактике заболеваний недавно сообщили, что хорошо подходящие респираторы, одобренные Национальным институтом безопасности и гигиены труда, такие как маски N95, обеспечивают «самый высокий уровень защиты» от Covid-19.
Этот шаг администрации предпринят в тот момент, когда США борются с беспрецедентным всплеском случаев заболевания Covid-19. По данным Университета Джона Хопкинса, в среднем за последнюю неделю ежедневно регистрировалось более 750 000 новых случаев заражения Covid-19.
Ранее в этом месяце CDC изменил свои рекомендации по использованию масок, чтобы рекомендовать людям «надевать максимально защитную маску, которая вам подходит, и которую вы будете носить постоянно».
Помимо масок, федеральное правительство также незаметно запустило свой веб-сайт, чтобы подписаться на бесплатные тесты на Covid-19, что позволяет людям заказывать максимум четыре теста, отправленных непосредственно в их дом.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила во вторник, что правительственный веб-сайт для заказа бесплатных тестов запущен и работает в рамках «бета-фазы» перед официальным запуском правительственного веб-сайта в среду утром.