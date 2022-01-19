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Питерец.ру » События в мире » Администрация Байдена бесплатно раздаст населению 400 миллионов масок

Администрация Байдена бесплатно раздаст населению 400 миллионов масок

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Администрация Байдена предоставит американцам 400 миллионов масок N95 бесплатно, начиная со следующей недели

Администрация Байдена предоставит американцам 400 миллионов масок N95 бесплатно, начиная со следующей недели, сообщил CNN представитель Белого дома, что является последним федеральным шагом, направленным на сдерживание вспышки Covid-19 в США.
Маски, поступающие из Стратегического национального запаса, будут доступны в ряде местных аптек и общественных медицинских центров, сказал чиновник, добавив, что программа будет «полностью запущена к началу февраля».

«Это крупнейшее развертывание средств индивидуальной защиты в истории США», — сказал чиновник.

400 миллионов нехирургических масок N95 составляют более половины из 750 миллионов, хранящихся в Стратегическом национальном запасе США, и эта цифра утроилась за последний год, поскольку Белый дом стремился увеличить резервы. Центры США по контролю и профилактике заболеваний недавно сообщили, что хорошо подходящие респираторы, одобренные Национальным институтом безопасности и гигиены труда, такие как маски N95, обеспечивают «самый высокий уровень защиты» от Covid-19.

Этот шаг администрации предпринят в тот момент, когда США борются с беспрецедентным всплеском случаев заболевания Covid-19. По данным Университета Джона Хопкинса, в среднем за последнюю неделю ежедневно регистрировалось более 750 000 новых случаев заражения Covid-19.

«Я знаю, что мы все хотим, чтобы мы, наконец, покончили с ношением масок. Я понимаю», — сказал Байден на прошлой неделе, комментируя реакцию своей администрации на коронавирус. — Но есть… это действительно важный инструмент для остановки распространения, особенно вариант Омикрон с высокой степенью передачи. Так что, пожалуйста, надень маску».

Ранее в этом месяце CDC изменил свои рекомендации по использованию масок, чтобы рекомендовать людям «надевать максимально защитную маску, которая вам подходит, и которую вы будете носить постоянно».

«Тканевые маски — это не более чем украшения для лица. Им нет места в свете Omicron», — заявила медицинский аналитик CNN доктор Леана Вен, врач скорой помощи и приглашенный профессор политики и управления в области здравоохранения в Школе общественного здравоохранения Института Милкена Университета Джорджа Вашингтона.

Помимо масок, федеральное правительство также незаметно запустило свой веб-сайт, чтобы подписаться на бесплатные тесты на Covid-19, что позволяет людям заказывать максимум четыре теста, отправленных непосредственно в их дом.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила во вторник, что правительственный веб-сайт для заказа бесплатных тестов запущен и работает в рамках «бета-фазы» перед официальным запуском правительственного веб-сайта в среду утром.

Источник: CNN
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