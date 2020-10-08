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Питерец.ру » Политика » Депутаты без масок?

Депутаты без масок?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Парламентарии обвиняли коллег в хождении без масок

«Питерец.ру» сообщает, что у депутатов петербургского ЗакСа возник спор по поводу ношения масок. Начало этому положила Оксана Дмитриева, которая заявила с трибуны, что некоторые парламентарии ходят без средств защиты.

На это заявление отреагировал коммунист Александр Рассудов. Он обвинил Дмитриеву в том, что она сама не надевает маску в коридорах Мариинского дворца. Выступил и депутат Анохин из «Единой России». Он предложил Дмитриевой подходить к депутатам без масок и напоминать о необходимости их носить, а не делать театральные заявления с трибуны.

Интересно, что многие депутаты появляются на заседаниях без масок и перчаток. Так что власти сами не очень хотят соблюдать требования масочного режима. Чего тогда можно ожидать от обычных граждан?!

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