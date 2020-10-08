Депутаты без масок?

«Питерец.ру» сообщает, что у депутатов петербургского ЗакСа возник спор по поводу ношения масок. Начало этому положила Оксана Дмитриева, которая заявила с трибуны, что некоторые парламентарии ходят без средств защиты.

На это заявление отреагировал коммунист Александр Рассудов. Он обвинил Дмитриеву в том, что она сама не надевает маску в коридорах Мариинского дворца. Выступил и депутат Анохин из «Единой России». Он предложил Дмитриевой подходить к депутатам без масок и напоминать о необходимости их носить, а не делать театральные заявления с трибуны.

Интересно, что многие депутаты появляются на заседаниях без масок и перчаток. Так что власти сами не очень хотят соблюдать требования масочного режима. Чего тогда можно ожидать от обычных граждан?!