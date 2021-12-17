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Питерец.ру » События в мире » На праздновании 18-летия голландской принцессы нарушили правила Covid-19

На праздновании 18-летия голландской принцессы нарушили правила Covid-19

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Голландская королевская семья устроила вечеринку на открытом воздухе в честь 18-летия принцессы Амалии

Голландская королевская семья устроила вечеринку на открытом воздухе в честь 18-летия принцессы Амалии на выходных, которая вышла за рамки правительственных рекомендаций по Covid-19, и король Виллем-Александр признал, что это «неправильно».

Согласно письму, отправленному премьер-министром Марком Рютте в парламент Нидерландов от четверга, в субботу члены королевской семьи приняли 21 человека в парке возле королевского дворца.

И это несмотря на совет правительства, согласно которому жители Нидерландов должны иметь в доме не более четырех посетителей старше 13 лет в день.

Представитель правительства сообщил CNN, что парк считается частью частного дома королевской семьи.

Согласно письму Рютте в парламент, всех гостей попросили пройти тест, они были вакцинированы и поддерживали социальную дистанцию.

«Король сообщил мне, что при ближайшем рассмотрении было неправильно организовывать это», - сказал Рютте в письме. «Я думаю, что это разумный ответ».

Первоначальные празднования дня рождения были отменены из-за ситуации с коронавирусом, но субботний сбор был организован в «последнюю минуту», - сказал Рютте.

Нидерланды в настоящее время находятся на третьем уровне опасности Covid-19, что означает, что система здравоохранения сталкивается с «серьезным» давлением. Ожидается, что вариант Omicron опередит Delta «в ближайшие недели», - заявило во вторник правительство.
В результате было принято решение продлить ограничения, включая закрытие ресторанов, баров и второстепенных магазинов в 17:00, до 14 января 2022 года. Людей также призывают как можно дольше оставаться дома.
Комментируя нарушение королевского Covid, депутат Ева ван Эш из «Партии животных» (Partij voor de Dieren) подчеркнула, что правила распространяются на всех.

«Подавать хороший пример очень важно для людей в Нидерландах, чтобы соблюдать меры, чего, по всей видимости, здесь не произошло», - говорится в заявлении ван Эша.
«Я понимаю, что празднование вашего 18-летия - это важная веха, но другие 18-летние тоже не могут устроить вечеринку».
Источник: CNN
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