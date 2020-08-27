Город готовится ко второй волне covid-19

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы активно готовятся ко второй волне covid-19. Евгений Елин заявил, что, несмотря на стабилизацию ситуации, инфекция все равно не ушла. При необходимости в городе готовы в течение 3 суток перепрофилировать места под больных коронавирусом. Речь идет о 7839 койках в стационарах Петербурга. Для этого сохраняется необходимая инфраструктура.

В городе учитывают все риски, связанные с возможностью очередной волны covid-19. Принимается во внимание и сезонный фактор роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Правительство рассчитывает, что граждане Петербурга будут соблюдать все необходимые меры предосторожности и пользоваться средствами индивидуальной защиты.