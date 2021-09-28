Таблетка от Covid-19: «Мы говорим о возвращении, может быть, к нормальной жизни»

Через день после положительного результата теста на covid-19 в июне Миранда Келли заболела настолько, что испугалась. В 44 года, страдающая диабетом и высоким кровяным давлением, у Келли, сертифицированного медсестры, были проблемы с дыханием, симптомы были достаточно серьезными, чтобы отправить ее в отделение неотложной помощи.

Когда ее муж, 46-летний Джо, тоже заболел вирусом, она действительно забеспокоилась, особенно за их пятерых подростков дома: «Я подумал:« Я надеюсь, что мы не остановимся на аппаратах искусственной вентиляции легких ». У нас есть дети. Кто будет воспитывать этих детей?

Но Келли, которые живут в Сиэтле, согласились сразу после постановки диагноза присоединиться к клиническим испытаниям в соседнем онкологическом центре Фреда Хатча, которые являются частью международных усилий по тестированию противовирусного лечения, которое могло бы остановить коронавирус на ранней стадии.

На следующий день пара принимала четыре таблетки два раза в день. Хотя им не сказали, получали ли они активное лекарство или плацебо, в течение недели, по их словам, их симптомы улучшились. В течение двух недель они выздоровели.

«Я не знаю, прошли ли мы лечение, но мне кажется, что мы прошли», - сказала Миранда Келли. «Из-за всех этих основных состояний я чувствовал, что выздоровление было очень быстрым».

Келли сыграли свою роль в разработке того, что могло бы стать следующим в мире шансом на борьбу с ковидом: краткосрочным режимом ежедневного приема таблеток, которые могут бороться с вирусом на раннем этапе после постановки диагноза и, возможно, предотвратить развитие симптомов после заражения.

«Пероральные противовирусные препараты могут не только сократить продолжительность синдрома covid-19, но также могут ограничить передачу вируса людям в вашем доме, если вы больны», - сказал Тимоти Шихан, вирусолог из Университета Северной Каролины. -Чейпел Хилл, который помогал в разработке этих методов лечения.

Противовирусные препараты уже являются важным средством лечения других вирусных инфекций, включая гепатит С и ВИЧ. Одним из наиболее известных является Тамифлю, широко назначаемые таблетки, которые могут сократить продолжительность гриппа и снизить риск госпитализации при быстром введении.

Лекарства, разработанные для лечения и профилактики вирусных инфекций у людей и животных, действуют по-разному в зависимости от типа. Но они могут быть разработаны для усиления иммунной системы для борьбы с инфекциями, блокировки рецепторов, чтобы вирусы не могли проникнуть в здоровые клетки, или для снижения количества активного вируса в организме.

По крайней мере, три многообещающих противовирусных препарата от covid проходят клинические испытания, результаты которых ожидаются уже поздней осенью или зимой, сказал Карл Диффенбах, директор отдела СПИДа Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, который наблюдает за разработкой противовирусных препаратов. .

«Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев мы получим ответы на вопрос, на что способны эти таблетки», - сказал Диффенбах.

По словам Диффенбаха, главным претендентом является лекарство от Merck & Co. и Ridgeback Biotherapeutics под названием молнупиравир. Этот продукт тестируется в ходе испытания Келли в Сиэтле. Два других включают кандидат от Pfizer, известный как PF-07321332, и AT-527, противовирусный препарат, производимый Roche и Atea Pharmaceuticals.

Они работают, препятствуя способности вируса размножаться в клетках человека. В случае молнупиравира фермент, копирующий вирусный генетический материал, вынужден совершать столько ошибок, что вирус не может воспроизвести. Это, в свою очередь, снижает вирусную нагрузку пациента, сокращает время заражения и предотвращает опасный иммунный ответ, который может вызвать серьезное заболевание или смерть.

Пока что только один противовирусный препарат, ремдесивир, был одобрен для лечения covid. Но его вводят внутривенно пациентам, достаточно больным, чтобы их можно было госпитализировать, и он не предназначен для раннего и широкого применения. Напротив, изучаемые основные претенденты могут быть упакованы в виде таблеток.

Шихан, который также провел доклиническую работу над ремдесивиром, провел раннее исследование на мышах, которое показало, что молнупиравир может предотвратить раннее заболевание, вызванное SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим ковид. Формула была обнаружена в Университете Эмори, а затем приобретена компаниями Ridgeback and Merck.

Затем последовали клинические испытания, в том числе раннее испытание с участием 202 участников прошлой весной, которое показало, что молнупиравир быстро снижает уровень инфекционного вируса. В этом месяце исполнительный директор Merck Роберт Дэвис заявил, что компания ожидает данных по результатам более крупных испытаний фазы 3 в ближайшие недели, с возможностью получения разрешения на использование в экстренных случаях от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов «до конца года».

1 сентября компания Pfizer запустила комбинированные испытания своего продукта 2 и 3 фазы, и представители Atea заявили, что ожидают результатов испытаний фазы 2 и 3 в конце этого года.

По словам Диффенбаха, если результаты будут положительными и будет разрешено экстренное использование какого-либо продукта, «распространение может начаться быстро».

Это означало бы, что вскоре миллионы американцев могли бы иметь доступ к ежедневным пероральным лекарствам, в идеале - к одной таблетке, которую можно было бы принимать в течение пяти-десяти дней при первом подтверждении инфекции ковидом.

«Когда мы туда доберемся, это будет идея», - сказал доктор Дэниел Гриффин, эксперт по инфекционным заболеваниям и иммунологии Колумбийского университета. «Иметь это по всей стране, чтобы люди получали это в тот же день, когда им ставят диагноз».

Когда-то из-за отсутствия интереса пероральные противовирусные препараты для лечения коронавирусной инфекции теперь стали предметом жесткой конкуренции и финансирования. В июне администрация Байдена объявила, что согласилась провести около 1,7 миллиона курсов лечения молнупиравиром Merck стоимостью 1,2 миллиарда долларов, если продукт получит разрешение на экстренную помощь или полное одобрение. В том же месяце администрация заявила, что инвестирует 3,2 миллиарда долларов в антивирусную программу от пандемий, которая направлена ​​на разработку противовирусных препаратов для кризиса covid и за его пределами, сказал Диффенбах.

По словам Шихана, пандемия положила начало долгим забытым усилиям по разработке эффективных противовирусных препаратов для лечения коронавирусов. Хотя первоначальный вирус SARS в 2003 году напугал ученых - за ним последовал ближневосточный респираторный синдром или MERS в 2012 году - исследовательские усилия замедлились, когда эти вспышки не продолжались.

«Коммерческое стремление к разработке любых продуктов просто пошло наперекосяк», - сказал Шихан.

Широко доступные противовирусные препараты присоединятся к терапии моноклональными антителами, уже применяемой для лечения и предотвращения серьезных заболеваний и госпитализаций, вызванных covid. Полученные в лаборатории моноклональные антитела, которые имитируют естественную реакцию организма на инфекцию, легче вырабатывать, но их необходимо вводить в основном путем внутривенных вливаний.

Федеральное правительство покрывает стоимость большинства моноклональных препаратов из расчета 2000 долларов за дозу. Еще слишком рано говорить, как можно сравнивать цены на антивирусные препараты.

По словам Гриффина, как и моноклональные антитела, противовирусные таблетки не заменят вакцинацию. Они станут еще одним инструментом для борьбы с ковидом.

«Приятно иметь другой вариант», - сказал он.

По словам доктора Элизабет Дьюк, научного сотрудника Фреда Хатча, руководящего исследованием молнупиравира, одной из проблем в быстрой разработке противовирусных препаратов является набор достаточного количества участников для клинических испытаний, в каждом из которых должны участвовать многие сотни людей.

Участники должны быть невакцинированы и участвовать в испытании в течение пяти дней после получения положительного результата теста на covid. Каждый день стажеры делают 100 звонков недавно инфицированным вирусом COVID людям в районе Сиэтла - и большинство говорят «нет».

«Вообще говоря, к научному процессу относятся с большим недоверием, - сказал Дьюк. «А некоторые люди говорят стажерам гадости».

Если противовирусные таблетки окажутся эффективными, следующей задачей станет наращивание системы распространения, которая могла бы быстро доставить их людям, как только они получат положительный результат. Гриффин сказал, что для этого потребуется что-то вроде программы, созданной в прошлом году UnitedHealthcare, которая ускорила комплекты Тамифлю для 200 000 пациентов из группы риска, включенных в планы страховой компании Medicare Advantage.

Представители Merck прогнозировали, что к концу года компания сможет провести более 10 миллионов курсов терапии. Atea и Pfizer не опубликовали подобных оценок.

Еще более многообещающе? Исследования, посвященные оценке того, могут ли противовирусные препараты предотвратить заражение после контакта.

«Подумайте об этом», - сказал Дюк, который также наблюдает за профилактическими испытаниями. «Вы можете раздать его каждому в семье или каждому в школе. Тогда мы говорим о возвращении, может быть, к нормальной жизни».