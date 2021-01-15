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Питерец.ру » Общество » Госпитализация без теста на COVID-19

Госпитализация без теста на COVID-19

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Чем обернется отмена теста на коронавирус перед госпитализацией?

«Питерец.ру» отмечает, что в декабре был отменен обязательный ПЦР-тест перед госпитализацией. Ранее его делали за 7 дней до помещения больного в стационар. Потом от такой практики решили отказаться.

С одной стороны, причины данного шага понятны. Пациенту не нужно дополнительно ждать 7 дней перед лечением в стационаре. Однако здесь возникает другая опасность. Главный врач Екатерининской больницы Сергей Петров считает, что такое изменение приведет к инфицированию внутри больницы. По крайней мере, подобная опасность возрастет во много раз.

Этот специалист считает, что тест на коронавирус отменили зря. У больного все равно берут анализы перед помещением в стационар. Так что можно было делать и ПЦР-тест.

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