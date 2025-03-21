Возле станции метро «Гражданский проспект» избили и ограбили подростка

Накануне днем, 20 марта около 12 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о драке подростков возле станции метро «Гражданский проспект».

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили двух школьников, 13 и 14 лет, а также 17-летнего студента-первокурсника. Старшему из подростков потребовалась медицинская помощь, после оказания которой его отпустили отпущен домой.

Позднее к полицейским с заявлением о нападении на сына обратилась мать школьника. Женщина сообщила, что у сына также отобрали электронную сигарету.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).