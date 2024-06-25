В Приморском районе задержали свадебного стрелка

В минувшую субботу, 22 июня 2024 года около 13 часов 20 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от очевидеца, который рассказал о том, что около ЗАГСа в доме 5 на Стародеревенской улице один из гостей свадебной церемонии выстрелил в воздух, предположительно, из газового пистолета, сел в автомобиль «ВАЗ-2110» и уехал.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Приморского района по подозрению в причастности к указанному преступлению задержан 35-летний уроженец одного из южных регионов России - работник одного из строительных гипермаркетов.

В ходе опроса молодой человек признался, что 22 июня был приглашен на свадьбу коллеги по работе, и от переизбытка чувств, поздравляя молодых, произвел несколько выстрелов из светошумового пистолета.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.