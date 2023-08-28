В Ленобласти пьяный мужчина стрелял из обреза после ссоры с продавцом магазина

В минувшую субботу днем около 15 часов 36 минут к полицейским поступило сообщение о том, что в СНТ «Подъемник» на дороге возле магазина напротив дома 8 по улице 1-й Крановой неизвестный открыл огонь из ружейного обреза.

Прибывшими место происшествия сотрудниками полиции возле дома 81 по улице 1-й Крановой по горячим следам по подозрении в совершении указанного преступления задержан неоднократно судимый и находившийся в состоянии опьянения 45-летний местный житель, который днем поссорился с продавцом строительного магазина и в ходе конфликта у торгового комплекса произвел один выстрел в воздух из обреза, после чего скрылся.

По месту жительства подозреваемого в дровяном сарае изъят обрез двуствольного охотничьего ружья и две гильзы 16 калибра.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.