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Питерец.ру » Происшествия » На улице Савушкина в квартире жилого дома произошла поножовщина

На улице Савушкина в квартире жилого дома произошла поножовщина

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские устанавливают обстоятельства поножовщины с падением мужчины с 13-этажа дома на улице Савушкина

В полицию Приморского района Петербурга 3 мая, около 23 часов 00 минут, поступил звонок о том, что в квартире номер 115, корпус 4 по улице Савушкина обнаружены трое раненых ножом. Звонивший сообщил, что нападавший заперт потерпевшими на балконе.

Через пару минут в полицию поступил еще один вызов с того же адреса. Теперь сообщалось о падении человека с балкона, расположенного на 13-м этаже.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело 33-летнего мужчины. Травмы на теле указывали на падение с большой высоты. Кроме того, выяснилось, что скорая увезла в больницу двоих 33-летних мужчин с различными ножевыми ранениями.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район, ножевое ранение
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