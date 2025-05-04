На улице Савушкина в квартире жилого дома произошла поножовщина

В полицию Приморского района Петербурга 3 мая, около 23 часов 00 минут, поступил звонок о том, что в квартире номер 115, корпус 4 по улице Савушкина обнаружены трое раненых ножом. Звонивший сообщил, что нападавший заперт потерпевшими на балконе.

Через пару минут в полицию поступил еще один вызов с того же адреса. Теперь сообщалось о падении человека с балкона, расположенного на 13-м этаже.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело 33-летнего мужчины. Травмы на теле указывали на падение с большой высоты. Кроме того, выяснилось, что скорая увезла в больницу двоих 33-летних мужчин с различными ножевыми ранениями.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.