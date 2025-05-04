ента новостей

17:38
Гандбольный «Зенит» расправился со ставропольским «Виктором» в ответном полуфинальном матче с разницей в 10 мячей и сыграет в финале с ЦСКА
14:31
В Клочковом переулке иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате
14:25
На улице Савушкина в квартире жилого дома произошла поножовщина
14:21
Полицейские ищут налетчиков на квартиру во Всеволожске
01:31
Вторая по силе петербургская женская команда, представляющая «СШОР по шахматам и шашкам» на Большой Конюшенной, опережает первую по итогам 7-го тура чемпионата России в Сочи
01:08
Поражением завершился для петербургской команды «СШОР по шахматам и шашкам» матч 7-го тура командного чемпионата России в Сочи
18:25
За счет чего выросло промпроизводство СПб?
18:04
На улице Рубинштейна иномарка вылетела на тратуар и сбила мужчину
14:06
В Ленобласти мигрант домогался трех школьниц
14:01
В Пушкине поймали похитителя ящика с пожертвованиями из церкви
13:56
На улице Константина Заслонова иномарка сбила 13-летнего школьника
13:53
В Петербурге поймали двоих "дропов", подозреваемых в обмане пенсионерки из переулка Гривцова
13:48
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на квадроцикле
12:43
На Новоколомяжском проспекте конфликт мужчин завершился стрельбой
12:39
На улице Руставели ссора супругов закончилась стрельбой из охотничьего карабина
12:34
В Петербурге поймали поджигателя входной двери квартиры дома на Социалистической улице
09:28
Без налички пока никак
09:08
СПб продолжает помогать Мариуполю
08:36
Лжеремонтники ответят за мошенничество
01:21
Обе петербургские команды, представляющие «СШОР по шахматам и шашкам», одержали победы в 6-м туре командного чемпионата России в Сочи
00:42
Поражением в овертайме со счётом 2:3 обернулся для петербургского хоккейного «Динамо» третий матч полуфинальной серии Кубка Харламова – 2025
00:21
Петербургская команда «СШОР по шахматам и шашкам» победила «Сима-Ленд» в 6-м туре командного чемпионата России в Сочи и занимает 5-е место, набрав 8 очков
14:41
В лобовом ДТяП под Колтушами пострадали двое детей
14:31
На проспекте Энтузиастов задержали поджигателя квартиры
14:22
Трамп о победе США во Второй мировой войне
11:05
Куда делись старинные иконы?
10:41
Выросли цены на аренду комнат в Петербурге: анализ ситуации
10:23
Клещи атакуют: как защититься от укусов?
00:43
Гандбольный «Зенит» после минимальной победы над ставропольским «Виктором» проведёт ответный полуфинальный матч 2 мая
00:11
«Зенит» победил ЦСКА в первом матче кубкового финала Пути РПЛ со счётом 2:0, голы в ворота Торопа забили Кассьерра и Мостовой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Полицейские ищут налетчиков на квартиру во Всеволожске

Полицейские ищут налетчиков на квартиру во Всеволожске

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Ленобласти принимают меры к розыску причастных к налету на квартиру дома на Ленинградской улице

Вечером 3 мая, около 23 часов 20 минут, в дежурную часть полиции Всеволожского района Ленинградской области поступил тревожный вызов. Сообщалось, что в доме номер 21, корпус 2 по Ленинградской улице, что во Всеволожске, какие-то неизвестные пытаются вынести входную дверь квартиры.

Не прошло и нескольких минут, как в полицию поступил новый сигнал – в той же квартире пожар! Прибывшие на место полицейские установили, что в трехкомнатной квартире на седьмом этаже по непонятной причине вспыхнул огонь. Во время пожара из окна выпрыгнула 24-летняя девушка. Её срочно увезли в больницу с серьезными травмами. У пострадавшей диагностировали травмы головы, грудной клетки и позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, разрывы лёгких, компрессионные переломы и ожоги рук.

После того, как пожар потушили, в одной из комнат нашли труп 37-летнего мужчины, приехавшего в Питер из Закавказья на заработки.

Как выяснили полицейские, в тот день 46-летний сын владельца квартиры выпивал вместе с пострадавшей девушкой и погибшим. Вечером в дверь постучали, а потом её просто вынесли – в квартиру ворвались пятеро неизвестных. Налетчики брызнули сыну хозяина в лицо газом из баллончика, применили электрошокер, а потом попытались взломать дверь в комнату, где забаррикадировались его гости. Увидел дым из комнаты и налетчики быстро покинули квартиру.

Сейчас полиция проводит расследование и ищет причастных к данному преступлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-11-2023, 10:20
В Петербурге 19-летняя девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильника
5-02-2024, 10:01
В Бокситогорске 4-летний мальчик выпал из окна
14-03-2022, 13:18
В Ленобласти после пожара в квартире нашли погибшего
28-12-2023, 12:13
Задержан участник уличной драки с погибшим во Всеволожске
11-12-2024, 13:36
Во Всеволожске задержали подозреваемую в убийстве
28-05-2023, 12:28
Во Всеволожске задержаны подозреваемые в мошенничестве при установке фильтров для воды

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:31
В Клочковом переулке иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате
Вчера, 18:04
На улице Рубинштейна иномарка вылетела на тратуар и сбила мужчину
Вчера, 13:56
На улице Константина Заслонова иномарка сбила 13-летнего школьника
Вчера, 13:48
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на квадроцикле
Наверх