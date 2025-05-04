Полицейские ищут налетчиков на квартиру во Всеволожске

Вечером 3 мая, около 23 часов 20 минут, в дежурную часть полиции Всеволожского района Ленинградской области поступил тревожный вызов. Сообщалось, что в доме номер 21, корпус 2 по Ленинградской улице, что во Всеволожске, какие-то неизвестные пытаются вынести входную дверь квартиры.

Не прошло и нескольких минут, как в полицию поступил новый сигнал – в той же квартире пожар! Прибывшие на место полицейские установили, что в трехкомнатной квартире на седьмом этаже по непонятной причине вспыхнул огонь. Во время пожара из окна выпрыгнула 24-летняя девушка. Её срочно увезли в больницу с серьезными травмами. У пострадавшей диагностировали травмы головы, грудной клетки и позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, разрывы лёгких, компрессионные переломы и ожоги рук.

После того, как пожар потушили, в одной из комнат нашли труп 37-летнего мужчины, приехавшего в Питер из Закавказья на заработки.

Как выяснили полицейские, в тот день 46-летний сын владельца квартиры выпивал вместе с пострадавшей девушкой и погибшим. Вечером в дверь постучали, а потом её просто вынесли – в квартиру ворвались пятеро неизвестных. Налетчики брызнули сыну хозяина в лицо газом из баллончика, применили электрошокер, а потом попытались взломать дверь в комнату, где забаррикадировались его гости. Увидел дым из комнаты и налетчики быстро покинули квартиру.

Сейчас полиция проводит расследование и ищет причастных к данному преступлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.