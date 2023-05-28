Во Всеволожске задержаны подозреваемые в мошенничестве при установке фильтров для воды

Вечером минувшего четверга около 16 часов 15 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от неизвестного о том, что в доме 17 по Ленинградской улице в городе Всеволожск неизвестные предлагают пенсионерам приобрести какие-то приборы.

Прибывшие буквально через три минуты на место происшествия сотрудники полиции по горячим следам задержали 25-летнего жителя Смоленской области и 20-летнего жителя Новгородской области.

В этот же день около 20 часов 30 минут к полицейским обратились двое 86 –летних пенсионеров с заявлениями о том, что к ним в квартиру пришли двое и убедили их в необходимости установки фильтров для воды за 49 900 рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Злоумышленников задержали на основании ст. 91 УПК РФ.