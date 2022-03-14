В Ленобласти после пожара в квартире нашли погибшего

Накануне вечером после пожара в Центральном микрорайоне деревни Иссад в квартире нашли тело 56-летнего мужчины. Горела квартира на последнем этаже трехэтажного многоквартирного панельного дома. Из расположенной под ней квартиры на втором этаже спасатели вывели четырех человек, также эвакуированы 11 соседей. Один из спасенных мужчин госпитализирован, рассказали полицейские корреспондентам 47news.

Как сообщалось ранее, сигнал о возгорании в Иссаде поступил в экстренные службы в 20:04. Горела обстановка квартиры на площади 21 квадратный метр. Пожар тушила дежурная смена 121 пожарной части. На месте происшествия работали восемь человек, задействовав две единицы техники. Справиться с огнем удалось к 21:41.