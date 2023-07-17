В Петербурге задержан нетрезвый водитель, совершивший ДТП на каршеринговом автомобиле

Вчера водитель каршерингового автомобиля "Фольксваген Поло", двигаясь по проспекту Обуховской обороны, не выполнил требование сотрудников ГИБДД Невского района Петербурга об остановке и продолжил движение, выехав на КАД.

Далее, при съезде с КАД на Софийскую улицу во Фрунзенском районе, на пересечении Софийской улицы и Грузового проезда совершил столкновение со стоящим на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора автомобилем "Хендай Солярис", под управлением 43-летнего водителя.

В результате ДТП пострадавших нет.

30-летний правонарушитель, уроженец одного из государств ближнего зарубежья, находившийся за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказавшийся от медицинского освидетельствования, привлечен к административной ответственности по статье: 12.26 КоАП РФ; 12.25 КоАП РФ; 18.8 КоАП РФ.