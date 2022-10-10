В Петербурге таксист задержан за езду по тротуару и драку с пешеходом

Сотрудники полиции Приморского района Петербурга в результате мониторинга сети Интернет обнаружили видеозапись, на которой был запечатлён целый ряд правонарушений. Судя по видео, водитель иномарки устроил езду по тротуару.

Этим он вызвал волну негодования со стороны пешеходов. Одного из них, молодого мужчину, нарушитель избрал в качестве мишени для реакции. Водитель ударил пешехода ногой в грудь, после чего сел за руль и продолжил движение.

Несмотря на то что в полицию по данному инциденту сообщений не поступало, сотрудники полиции за короткое время установили и задержали правонарушителя. Им оказался 32-летний гражданин одной из среднеазиатских стран.

Как выяснилось в ходе проверки, инцидент произошёл 29 сентября у д. 50 по Комендантскому пр. Водитель оказался таксистом-нелегалом, а автомобиль арендовал для заработка. Езду по тротуару мигрант объяснил просто: проложил маршрут по навигатору, а по тротуару дорога оказалась короче. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что он не только работал, но и проживал в России нелегально.

В результате в отношении злоумышленника составлены протоколы по ст. 12.15 (движение по тротуару), по ст. 20.1 (мелкое хулиганство), по ст. 20.25 (неуплата административного штрафа) и, главное, по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации).

Последний протокол полиция отвезла в Приморский районный суд, который вынес постановление о наказании в виде штрафа с выдворением за пределы РФ. Кроме того, иностранному правонарушителю закрыт въезд в Россию на 5 лет. Сразу после вынесения судебного решения мигранта доставили в центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих выдворению. Автомобиль нарушителя изъят и помещён на спецстоянку.