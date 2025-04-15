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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе поймали «шутника», угрожавшего пистолетом 17-летней сотруднице фудкорта

В Невском районе поймали «шутника», угрожавшего пистолетом 17-летней сотруднице фудкорта

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали «шутника», угрожавшего «пневматом» несовершеннолетней сотруднице фудкорта

Ранее сообщалось, что вчера вечером в отдел полиции Невского района Петербурга поступила информация о том, что возле торгового центра, расположенного в доме 3 по улице Коллонтай, неизвестный приставил предмет, похожий на пистолет, ко лбу 17-летней сотруднице фудкорта. 

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный сначала предложил девушке пойти с ним выпить пива, а получив отказ, стал угрожать предметом, похожим на пистолет. После этого, сказав, что все произошедшее - это шутка, удалился. 

Сотрудникам уголовного розыска Невского района удалось в кротчайшие сроки установить и задержать любителя эпатажных шуток, номсящего с собой пневматический пистолет.

Им оказался 66-летний неработающий житель Невского района. 

В ближайшее время его передадут в следственные органы для проведения процессуальных действий.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, хулиганство
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