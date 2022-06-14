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Питерец.ру » Происшествия » В Петрбурге задержали мигранта, который угрожал пистолетом сотруднику ресторана быстрого питания

В Петрбурге задержали мигранта, который угрожал пистолетом сотруднику ресторана быстрого питания

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские Невского района задержали мигранта, который угрожал пистолетом сотруднику ресторана быстрого питания

В минувшую пятницу к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что около часа ночи неизвестный, находясь у ресторана быстрого питания, расположенного в доме № 2 по улице Бадаева, угрожал сотрудникам пистолетом.

Вечером того же дня в отдел полиции с заявлением обратилась 26-летняя сотрудница ресторана с заявлением о том, что неизвестный преступник из хулиганских побуждений направил в ее сторону предмет похожий на пистолет, требуя принять заказ. После того, как он получил отказ из-за технического перерыва, сел в автомобиль «Мерседес» и скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими у дома №11 по проспекту Большевиков был остановлен вышеуказанный автомобиль под управлением 28-летнего мигранта, который пояснил, что данным транспортным средством также пользуется 30-летний гражданин одной из среднеазиатских стран, который был вызван и задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В результате осмотра автомобиля изъято: пневматический пистолет, подставка с патронами в количестве 16 штук, 3 баллончика из металла серого цвета, банка из полимерного материала с оцинкованными шариками.

Источник: ГУ МВД
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