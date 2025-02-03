В Пушкине посетитель магазина вместо оплаты размахивал пистолетом

Накануне поздним вечером, 2 февраля около 22 часов 25 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация о том, что в сетевом магазине на Павловском шоссе города Пушкин неизвестный похитил бутылку водки, а когда его пытались задержать сотрудники магазина, стал угрожать им предметом, похожим на пистолет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что посетитель похитил две бутылки алкогольной продукции и, проходя мимо кассы, достал из кармана куртки пневматический пистолет и начал им размахивать перед пытавшейся остановить его сотрудницей магазина. После чего неизвестный скрылся.

Через пару часов возле дома 8 по Артиллерийской улице города Пушкин сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 35-летнего неработающего ранее судимого местного жителя, у которого изъяли пневматический пистолет.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).