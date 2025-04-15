На улице Коллонтай в ресторане быстрого питания посетитель приставил пистолет к голове девушки

Накануне вечером, 14 апреля около 17 часов 45 минут в полицию Невского района поступила информация о том, что возле торгового центра, расположенного в доме 3 по улице Коллонтай, неизвестный приставил предмет, похожий на пистолет, к голове 17-летней работницы ресторана быстрого питания, а потом, сказал, что пошутил и ушел.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный сначала настойчиво предлагал девушке пойти с ним выпить пива, а получив отказ, стал угрожать предметом, похожим на пистолет.

После чего, сказав, что все это - шутка, с места происшествия скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Принимаются все необходимые меры по задержанию шутника.