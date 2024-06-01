30 мая 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что около 23 часов 30 минут возле дома 10 по улице Марата в результате конфликта неизвестный ранил ножом в плечо 16-летнего подростка.
В результате юношу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.
Приняты меры к розыску второго участника конфликта.
На улице Марата подростка ударили ножом
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ножевого ранения подростка на улице Марата
30 мая 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что около 23 часов 30 минут возле дома 10 по улице Марата в результате конфликта неизвестный ранил ножом в плечо 16-летнего подростка.
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