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Питерец.ру » Происшествия » На улице Марата подростка ударили ножом

На улице Марата подростка ударили ножом

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ножевого ранения подростка на улице Марата

30 мая 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что около 23 часов 30 минут возле дома 10 по улице Марата в результате конфликта неизвестный ранил ножом в плечо 16-летнего подростка.
В результате юношу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.
Приняты меры к розыску второго участника конфликта.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район ножевое ранение подростки
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