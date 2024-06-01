На улице Марата подростка ударили ножом

30 мая 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что около 23 часов 30 минут возле дома 10 по улице Марата в результате конфликта неизвестный ранил ножом в плечо 16-летнего подростка.

В результате юношу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Приняты меры к розыску второго участника конфликта.