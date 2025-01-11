На проспекте Непокоренных рейсовый автобус сбил женщину

Накануне ранним утром, 10 января около 06 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 16 по проспекту Непокоренных с участием автобуса и пешехода.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 43-летний водитель рейсового автобуса, двигавшегося по маршруту № 222, совершая правый поворот, сбил 35-летнюю женщину, переходившую дорогу на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия пострадавшую. госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полиция проводит проверку.