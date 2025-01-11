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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Непокоренных рейсовый автобус сбил женщину

На проспекте Непокоренных рейсовый автобус сбил женщину

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские проводят проверку обстоятельств  ДТП с пострадавшим пешеходом на проспекте Непокоренных

Накануне ранним утром, 10 января около 06 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила  информация о ДТП возле дома 16 по проспекту Непокоренных с участием автобуса и пешехода.

Прибывшие на место происшествия  сотрудники ГАИ установили, что 43-летний водитель рейсового автобуса, двигавшегося по маршруту № 222, совершая правый поворот, сбил 35-летнюю женщину, переходившую дорогу на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия пострадавшую. госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район, ДТП, пострадавший пешеход, автобус
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