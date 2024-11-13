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Питерец.ру » Происшествия » На Гражданском проспекте иномарка влетела в светофор. Пострадал пешеход

На Гражданском проспекте иномарка влетела в светофор. Пострадал пешеход

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на Гражданском проспекте, в котором пострадал пешеход

Сегодня утром, 13 ноября около 10 часов 00 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о дорожном происшествии с пострадавшим возле дома 116 по Гражданскому проспекту.

Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что автомобиль "Шевроле", поворачивая на перекрестке с проспекта Просвещения на Гражданский проспект, не рассчитал траекторию и наехал на светофор около пешеходного перехода, который от удара выбило, и он упал на пешехода. 

В результате ДТП пострадал 26-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район ДТП пострадавший пешеход
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