На Гражданском проспекте иномарка влетела в светофор. Пострадал пешеход

Сегодня утром, 13 ноября около 10 часов 00 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о дорожном происшествии с пострадавшим возле дома 116 по Гражданскому проспекту.

Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что автомобиль "Шевроле", поворачивая на перекрестке с проспекта Просвещения на Гражданский проспект, не рассчитал траекторию и наехал на светофор около пешеходного перехода, который от удара выбило, и он упал на пешехода.

В результате ДТП пострадал 26-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.