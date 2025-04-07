В поселке Бугры неизвестные обстреляли автомобиль

Вечером 5 апреля, около 20 часов 20 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 32-летний местный житель, который рассказал стражам порядка о том, что у дома 36 по Шоссейной улице в поселке Бугры в его автомобиль «Опель Астра» стреляли, предположительно, из «пневматики», тем самым нанеся ему повреждения.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что мужчина днем припарковал свой автомобиль возле дома, а спустя некоторое время обнаружил, что левое водительское стекло разбито, а на левой передней двери имеется вмятина и скол на крыше.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Принимаются необходимые меры к установлению и задержанию стрелявших.