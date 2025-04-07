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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Бугры неизвестные обстреляли автомобиль

В поселке Бугры неизвестные обстреляли автомобиль

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Опубликовал: Антон78
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Полицией Всеволожского района приняты меры к задержанию обстрелявших авто в поселке Бугры

Вечером 5 апреля, около 20 часов 20 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 32-летний местный житель, который рассказал стражам порядка о том, что у дома 36 по Шоссейной улице в поселке Бугры в его автомобиль «Опель Астра» стреляли, предположительно, из «пневматики», тем самым нанеся ему повреждения. 

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что мужчина днем припарковал свой автомобиль возле дома, а спустя некоторое время обнаружил, что левое водительское стекло разбито, а на левой передней двери имеется вмятина и скол на крыше.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Принимаются необходимые меры к установлению и задержанию стрелявших.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, стрельба, пневматика
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