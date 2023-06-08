В Петербурге ищут разбойника, который угрожая пистолетом отобрал чужой автомобиль

Сегодня ночью около 00 часов 45 минут к полицейским Петроградского района Петербурга обратился 20-летний петербуржец, сообщивший, что возле дома 32 по Южной дороге около станции метрополитена «Зенит» неизвестный, угрожая пистолетом, завладел арендованным им автомобилем «Ниссан Кашкай» и скрылся.

Спустя полчаса возле дома 38 по Софийской улице нарядом ОГИБДД похищенный автомобиль был обнаружен брошенным и без водителя.

Похоже, это был не единственный подвиг ночного разбойника: около 02 часов 40 минут к полицейским Петроградского района обратился 22-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестный около 00 часов 40 минут возле дома 32 по Южной дороге угрожая пистолетом, разбил кулаком стекло в автомобиля «Рено Логан», после чего скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию подозреваемого.