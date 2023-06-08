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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ищут разбойника, который угрожая пистолетом отобрал чужой автомобиль

В Петербурге ищут разбойника, который угрожая пистолетом отобрал чужой автомобиль

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петроградского района разыскивают разбойника, отобравшего чужой автомобиль

Сегодня ночью около 00 часов 45 минут к полицейским Петроградского района Петербурга обратился 20-летний петербуржец, сообщивший, что возле дома 32 по Южной дороге около станции метрополитена «Зенит» неизвестный, угрожая пистолетом, завладел арендованным им автомобилем «Ниссан Кашкай» и скрылся.
Спустя полчаса возле дома 38 по Софийской улице нарядом ОГИБДД похищенный автомобиль был обнаружен брошенным и без водителя.
Похоже, это был не единственный подвиг ночного разбойника: около 02 часов 40 минут к полицейским Петроградского района обратился 22-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестный около 00 часов 40 минут возле дома 32 по Южной дороге угрожая пистолетом, разбил кулаком стекло в автомобиля «Рено Логан», после чего скрылся.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию подозреваемого.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район разбойное нападение
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