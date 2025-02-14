В центре Петербурга в ДТП троллейбуса со снегоуборочной техникой пострадал несовершеннолетний пассажир троллейбуса

Накануне утром, 13 февраля около 10 часов 30 минут возле дома 64 по Невскому проспекту, в Центральном районе Петербурга 63-летний мужчина, управляя снегоуборочным «Камаомз», при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге троллейбусом.

В результате дорожного происшествия пострадал 16-летний пассажир троллейбуса, которого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские установили, что водитель спецтехники за 2024 – 2025 год 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.