Полицейские поймали жителя Сахалинской области, обманувшего пенсионерку с улицы Передовиков

30 октября к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 84-летней жительницы дома 1/6 по улице Передовиков.

Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что в период с 14 по 16 октября ей неоднократно звонили неизвестные и под видом сотрудников различных ведомств убедили в необходимости срочно задекларировать имеющиеся у неё денежные средства на счетах, так как ее личный кабинет на сайте «Госуслуг», якобы, был взломан, и им воспользовались аферисты.

16 октября возле дверей своей квартиры пожилая женщина отдала курьеру 550 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

25 ноября утром на Невском проспекте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 24-летнего жителя Сахалинской области.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УК РФ.

Полицейские устанавливают причастность фигуранта к аналогичным преступным эпизодам на территории региона.