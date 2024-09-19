В Петербурге ранее задержанного жителя Тывы изобличили в еще одном мошенничестве

1 августа 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 72-летней женщины, проживающей на проспекте Науки. пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что 20 июля ей позвонили неизвестные и убедили оформить фиктивную сделку по продаже принадлежащей ей квартиры, а также оформить кредиты и перевести все денежные средства на «безопасные» счета, что она и сделала.

Кроме того, 30 июля пенсионерка возле парадной своего дома передала курьеру 2 916 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.

17 сентября 2024 года в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению данного преступления задержанного петербургскими полицейскими в начале августа в аэропорту «Домодедово» за совершение аналогичных преступлений на территории Центрального и Калининского районов Петербурга 33-летнего жителя республики Тыва.

В отношении подозреваемого мера пресечения - содержание под стражей - не изменялась.